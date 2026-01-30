黃仁勳回應N1傳聞：輝達攜手聯發科打造低功耗高效能SoC 鎖定AI電腦
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日出席輝達台灣農曆新年活動，面對媒體追問市場盛傳的Arm架構AI PC處理器（代號N1）是否與聯發科（2454）合作，他表示，輝達已與聯發科合作打造一顆高效能系統單晶片（SoC），並強調其特性是低功耗但效能很強。
黃仁勳指出，該SoC定位是為電腦設計，並鎖定具備強大AI應用的使用情境；他也提到相關應用相當多，顯示輝達與聯發科的合作方向，聚焦在AI電腦與端側AI需求的成長趨勢。
黃仁勳也談到輝達在台灣成長快速，原因在於公司設計的晶片種類已大幅擴張，從過去以GPU為主，延伸到網路晶片、交換器晶片、用於儲存與網路的智慧資料處理器以及CPU等，晶片類型從一種增加到七種，因此需要更多工程師與人才投入，並仰賴台灣供應鏈與生態系夥伴支撐。
