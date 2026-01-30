台達電子公司ACT Genomics決議擬增資行動基因生技4,000萬美元
台達電（2308）代子公司ACT Genomics Holdings Company Limited公告董事會決議擬增資行動基因生技股份有限公司4,000萬美元（約台幣12.7億元），以支應子公司資金需求。
台達電表示，ACT Genomics Holdings Company Limited (ACT KY)及ACT TW均為台達集團子公司，此案為ACT KY擬對其子公司ACT TW增資。
台達電去年宣布，擬以7,178萬美元收購ACT Genomics Holdings Company Limited（行動基因）超過90%股權，並納為子公司。
行動基因專注提供次世代定序（NGS）癌症基因檢測技術，可應用於包括癌症早期篩檢、診斷、藥物治療選擇，與治療後監控等四階段。台達電藉此強化生物醫療領域布局，進入快速成長的精準醫療市場。
