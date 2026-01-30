快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

大廠推波助瀾下2026年全球AR眼鏡出貨量將達95萬台 年增53%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新近眼顯示產業調查，隨著AI與穿戴式裝置深度融合，Meta Ray-Ban Display Glasses在終端市場獲得的回饋明顯優於預期，近半年內已大幅上修多項關鍵零組件訂單。在大廠推波助瀾下，TrendForce預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增率53%。

TrendForce供應鏈調查結果顯示，Meta初期對AR眼鏡市場需求採取相對保守的態度，除了考量過往VR裝置銷售的表現，也因關鍵光學零組件的供應仍受限。以Lumus陣列光波導為例，由於製程相對複雜與精密，Meta最初的訂單僅約8萬台，屬於測試市場水溫的規模；產品上市半年內，拉貨節奏迅速調整，近期已擴大至15萬台，增幅達87.5%。其餘如OmniVision的Liquid Crystal on Silicon (LCoS)、Goeroptics光引擎組裝，以及SCHOTT的光波導關鍵光學零組件訂單，也呈階梯式成長。

為因應逐步升溫的拉貨力道，上游顯示與組裝相關的代工體系正同步優化產線與提升良率，以協助Meta達成未來兩年內累積50萬台出貨量的階段性目標。

TrendForce表示，這反映產品在通路端去化速度極快，也顯示消費者仍高度好奇帶有顯示的AI智慧眼鏡，更象徵Meta在穿戴式裝置策略的調整，已一定程度扭轉過去VR裝置銷售疲弱引發的市場疑慮。

短期內，Meta的成功勢必加速其他品牌、生態系夥伴對AR眼鏡的硬體規格升級，以及AI應用情境深化、軟體生態整合發展。然而，在Meta發布下一代產品前，Samsung、Google等大廠亦會推出自有品牌的AR眼鏡。現有供應鏈在光學、顯示與組裝等關鍵環節的產能與良率，是否能跟上市場需求快速放量，將成為產業能否順利擴張的關鍵。

此外，當新鮮感逐步消退後，消費者對產品實際使用價值與AI體驗的檢視將更加嚴格，品牌唯有致力兼顧產品體驗舒適度、價格帶合理性與生態內容完整性，才能回應市場對AR眼鏡不斷升高的期待，並順利邁入下一個成長階段。TrendForce預估，隨著各大廠持續加入帶動市場拓展，AR眼鏡出貨量將於2030年達到3,211萬台。

市場 Meta AR

延伸閱讀

Meta砸60億美元下訂單！謝金河舉康寧為例 南亞、華新…這產業成股市黑馬：老牌大牛也能拚翻身

黃仁勳點火、南韓大廠背書！記憶體逆勢突圍 南亞科、群聯再創天價

台股爆天量 閃見新高點…法人：紅包行情仍可期

Meta加碼資本支出…全年上看1,350億美元 台鏈補

相關新聞

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

輝達第二總部落腳洲美？里長促開發就怕「一邊新世界、一邊都田地」

輝達傳出要在北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。當地里長樂見其成，也喊話中央和北市府，盡快促成...

輝達台灣尾牙 南港展覽館登場

輝達（NVIDIA）台灣分公司尾牙將於30日晚間登場，預計共將有超過1,800名員工與會。

華邦集團通過SBTi 科學基礎減量目標審查 擘劃價值鏈淨零藍圖

為有效推動低碳轉型，華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查，展現...

中放行Nvidia H200晶片進口？ 黃仁勳：沒收到任何訂單

Nvidia（輝達，另稱英偉達）執行長黃仁勳繼昨抵達台灣。對於外傳中國大陸已核准首批輝達AI晶片H200進口，黃仁勳表示...

上櫃董監酬金實際支領金額出爐！聖暉1691.3萬最高

櫃買中心30日公告上櫃公司2024年的董監酬金實際支領情形出爐。以半導體設備廠商聖暉*（5536）平均每位董事酬金1,6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。