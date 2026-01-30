輝達台灣尾牙 南港展覽館登場

輝達（NVIDIA）台灣分公司尾牙將於30日晚間登場，預計共將有超過1,800名員工與會。

輝達今年尾牙主題是「輝達尚蓋讚」。

針對傳出輝達將增設台灣第二總部的消息，輝達執行長黃仁勳30日早上受訪時給予正面回應，「有可能，甚至頗有機率（Possibility and maybe even probability）」。

對於媒體詢問輝達未來增設台灣第二總部消息的真實性，黃仁勳先是說，「聽起來不錯，我喜歡」，而且應該盡可能多設一點，因為輝達在台灣擁有很多員工，也擁有眾多供應鏈合作夥伴及客戶，所以在台灣的業務量成長非常迅速。

黃仁勳提到，輝達的台灣員工都很努力，而且這裡的人很棒，很高興能在這裡設置據點。

媒體進一步追問，是否確實有設置台灣第二總部的可能性，黃仁勳也正面回應，「有可能，甚至頗有機率」。

目前傳出輝達第二總部的地點將會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。