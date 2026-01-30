竹科副局長陳國樑退休 竹市府交通處長倪茂榮接任
新竹科學園區管理局副局長陳國樑於今年1月16日屆齡退休，管理局表示，遺缺由新竹市政府交通處處長倪茂榮接任。
竹科管理局指出，倪茂榮為國立台灣大學土木工程學系碩士，曾任職於新竹市政府擔任秘書、副處長及處長等職務，並曾於民國100年至105年間於科管局服務，歷任工商組、營建組、秘書室科長及企劃組專門委員等職務，行政經驗豐富且對園區業務嫻熟。
竹科管理局表示，倪茂榮時隔10年重返科管局團隊，未來將全力輔佐局長胡世民，在既有的堅實基礎上強化公共工程建設與設施維護。未來更將導入數位智慧化服務思維，精準對接園區企業與員工的需求，共同打造科技與生活平衡的友善宜居園區。
