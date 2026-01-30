Goodnight創辦人再創業打造情緒社交App「shosho」

西洋情人節將屆，許多標榜匿名交友軟體幫助「脫單」。SoundOn集團前執行長連續創業家黃建翰與技術長蔡欣錡在卸下重任後選擇「歸零」。他們將過去在聲音經濟與社交產業的經驗，結合心理學背景，2025年9月低調推出情緒社交 App「shosho」。在幾乎零廣告投放的情況下，僅靠校園口碑擴散，短短四個月光蘋果iOS平台已累積超過五萬名註冊用戶，並入選2025 LINE PROTOSTAR新星計劃。

黃建翰和蔡欣錡曾在2015年創立交友軟體Goodnight，2017年被亞洲最大的交友軟體Paktor收購。再創業shosho，命名來自台語的「秀秀」（惜惜），shosho 不僅僅是一個社交軟體，更是一個結合「情緒紀錄工具」與「匿名社群」的雙棲平台。團隊發現，單純的工具難以維持熱情，單純的交友容易感到疲乏，唯有將兩者結合，才能真正接住Z世代無處安放的情緒，更能讓內向的「I人」好好說心事。

黃建翰表示，shosho的核心不只是聊天，也是「察覺」。他希望透過產品機制，鼓勵用戶利用情緒表情、音樂、文字堅持每天記錄心情，打造情緒日曆和視覺化圖像，並鼓勵分享給他人觀看。shosho 「先用工具整理自己，再用社群連結他人」的設計，解決傳統日記App的孤獨感與交友App的社交壓力。數據顯示，shosho次日留存率突破65%，遠高於業界平均，且女性用戶占比高達60%。