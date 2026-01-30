英業達越南擴廠定案 預計今年下半年完工

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）30日補充公告，先前於越南購置的土地已找到合適的建商，委託其進行廠房興建，金額上限為5,622萬美元，預計將於今年下半年完工，並開始投產。公司先前於記者會上表示，在全球經濟環境的變動下，英業達選擇將部分產能移轉至越南，目前一廠產能已滿載，因此啟動二廠擴廠計畫，日前已完成動土典禮。

英業達表示，為因應客戶不斷增長的需求，公司今年的資本支出將會達去年的兩倍以上，也就是超過10億美元，光SMT生產線就擴增了30條，再加上美、墨、泰等地都將進行擴建，資金主要將會用在購置土地及建物改良上。目前公司預計泰國新建的廠房將會在2027年第1季完工，而墨西哥廠因為是購買現有廠房，因此進度較快，預計今年8月開始營運。

英業達 越南

