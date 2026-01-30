毛惠寬卸任長廣董事長
長興子公司、ABF真空壓膜機業者長廣（7795）30日發重訊表示，原任董事長毛惠寬卸任，新任董事長將於近期召開董事會推選後另行公告。
長廣公告說明，該公司30日接獲法人董事長興材料通知改派法人代表，並於2月8日起生效。將解任原任董事長毛惠寬之董事長及永續發展暨風險管理委員會委員職務。長廣也同步公告長興改派法人董事代表，由長興現任總經理暨總營運長廖恒寧接任。
毛惠寬原身兼長興總經理及長廣董事長。長興去年12月26日發重訊公告，董事會通過總經理解任案，毛惠寬因健康因素無法執行職務，經董事會決議解任。之後長興於本月12日公告選出新任總經理，原董事暨總經理室顧問廖恒寧確定接任。此外，董事會也通過委任廖恒寧為新任總營運長。
長廣指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣在半導體封裝設備關鍵供應鏈中，扮演全球三段式真空壓膜機領導位置，未來將更前瞻布局玻璃基板、Panel Level片狀封裝與次世代材料設備，今年營運前景樂觀。
