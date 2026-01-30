快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

毛惠寬卸任長廣董事長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興子公司、ABF真空壓膜機業者長廣（7795）30日發重訊表示，原任董事長毛惠寬卸任，新任董事長將於近期召開董事會推選後另行公告。

長廣公告說明，該公司30日接獲法人董事長興材料通知改派法人代表，並於2月8日起生效。將解任原任董事長毛惠寬之董事長及永續發展暨風險管理委員會委員職務。長廣也同步公告長興改派法人董事代表，由長興現任總經理暨總營運長廖恒寧接任。

毛惠寬原身兼長興總經理及長廣董事長。長興去年12月26日發重訊公告，董事會通過總經理解任案，毛惠寬因健康因素無法執行職務，經董事會決議解任。之後長興於本月12日公告選出新任總經理，原董事暨總經理室顧問廖恒寧確定接任。此外，董事會也通過委任廖恒寧為新任總營運長。

長廣指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣在半導體封裝設備關鍵供應鏈中，扮演全球三段式真空壓膜機領導位置，未來將更前瞻布局玻璃基板、Panel Level片狀封裝與次世代材料設備，今年營運前景樂觀。

董事長 總經理 半導體

延伸閱讀

台積電再創新天價衝上1,805元 市值跨越46.6兆元

臺南開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣

蔗田轉為矽田 嘉義七廠將成台積電最大先進封測廠區

長興、可寧衛 權證四檔靚

相關新聞

輝達第二總部落腳洲美？里長促開發就怕「一邊新世界、一邊都田地」

輝達傳出要在北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。當地里長樂見其成，也喊話中央和北市府，盡快促成...

張忠謀坐輪椅現身 術後復健恢復中…黃仁勳也說他精神不錯狀態好

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，昨天晚間與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席，引發大家關心。張忠謀去...

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

輝達總部去年底才剛底定在北士科，近日傳出輝達有意增設台灣第二總部，輝達執行長黃仁勳今日對此回應，確實有一些地點正在討論，...

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

華邦集團通過SBTi 科學基礎減量目標審查 擘劃價值鏈淨零藍圖

為有效推動低碳轉型，華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查，展現...

中放行Nvidia H200晶片進口？ 黃仁勳：沒收到任何訂單

Nvidia（輝達，另稱英偉達）執行長黃仁勳繼昨抵達台灣。對於外傳中國大陸已核准首批輝達AI晶片H200進口，黃仁勳表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。