創意：虛擬貨幣動能趨緩 NRE業務成長有難度

中央社／ 台北30日電

特殊應用晶片（ASIC）廠創意電子今天表示，2025年前3大客戶中有2家是虛擬貨幣相關廠商，2026年虛擬貨幣動能趨緩，並預期客戶委託設計（NRE）業務成長有難度。

創意下午召開法人說明會，財務長廖俊杰說，2025年虛擬貨幣需求強勁，前3大客戶中有2家是虛擬貨幣相關廠商，有1家為雲端服務供應商（CSP）。

創意罕見並未提供未來營運展望，引發法人關注。廖俊杰表示，這改變是他的決定，因為希望投資人能夠關注中長期發展趨勢。

廖俊杰說，2026年虛擬貨幣需求動能可能趨緩，另外，NRE業務成長恐有難度，量產業務表現需視產能情況而定。

