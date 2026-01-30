華邦集團通過SBTi 科學基礎減量目標審查 擘劃價值鏈淨零藍圖

為有效推動低碳轉型，華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查，展現以科學治理為核心、系統性推進氣候行動的堅定決心。

華邦以2023年為基準年，訂定涵蓋整體價值鏈的溫室氣體減量目標，並擘劃至2050年實現淨零排放的長期藍圖，其減碳路徑與《巴黎協定》將全球平均升溫控制在1.5°C以內的目標高度一致，顯示企業營運策略與國際氣候行動之緊密連結。

在近期目標方面，華邦承諾至 2030 年，製程直接排放（範疇一）與能源間接排放（範疇二）的溫室氣體絕對排放量，將較基準年減少 42%；同時，針對採購之產品與服務，以及已售產品使用階段所產生之排放（範疇三），亦設定 25% 的絕對減量目標，持續透過與供應鏈夥伴合作，推動整體減碳成效。

放眼長期，華邦進一步訂定2050年減碳目標，規劃將範疇一與範疇二的溫室氣體絕對排放量較基準年減少 90%，範疇三排放亦同步達成90%的減量幅度，逐步落實涵蓋價值鏈的淨零轉型。

此次SBTi目標通過，不僅彰顯華邦與國際氣候治理標準接軌的實質進展，也體現其於半導體產業中，持續透過科技創新、營運韌性與完善治理機制，穩健推動低碳轉型、引領產業邁向永續發展的關鍵角色。