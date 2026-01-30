快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

華邦集團通過SBTi 科學基礎減量目標審查 擘劃價值鏈淨零藍圖

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

為有效推動低碳轉型，華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查，展現以科學治理為核心、系統性推進氣候行動的堅定決心。

華邦以2023年為基準年，訂定涵蓋整體價值鏈的溫室氣體減量目標，並擘劃至2050年實現淨零排放的長期藍圖，其減碳路徑與《巴黎協定》將全球平均升溫控制在1.5°C以內的目標高度一致，顯示企業營運策略與國際氣候行動之緊密連結。

在近期目標方面，華邦承諾至 2030 年，製程直接排放（範疇一）與能源間接排放（範疇二）的溫室氣體絕對排放量，將較基準年減少 42%；同時，針對採購之產品與服務，以及已售產品使用階段所產生之排放（範疇三），亦設定 25% 的絕對減量目標，持續透過與供應鏈夥伴合作，推動整體減碳成效。

放眼長期，華邦進一步訂定2050年減碳目標，規劃將範疇一與範疇二的溫室氣體絕對排放量較基準年減少 90%，範疇三排放亦同步達成90%的減量幅度，逐步落實涵蓋價值鏈的淨零轉型。

此次SBTi目標通過，不僅彰顯華邦與國際氣候治理標準接軌的實質進展，也體現其於半導體產業中，持續透過科技創新、營運韌性與完善治理機制，穩健推動低碳轉型、引領產業邁向永續發展的關鍵角色。

減碳 巴黎協定 華邦電

延伸閱讀

三星、SK海力士同聲唱旺 南亞科、群聯、華邦、威剛等受惠

越南碳權交易框架拍板 2028年起強制碳排總量管制

北門頭港排水工程竣工 白河水庫清淤土方減碳排近9成

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

相關新聞

輝達第二總部落腳洲美？里長促開發就怕「一邊新世界、一邊都田地」

輝達傳出要在北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。當地里長樂見其成，也喊話中央和北市府，盡快促成...

張忠謀坐輪椅現身 術後復健恢復中…黃仁勳也說他精神不錯狀態好

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，昨天晚間與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席，引發大家關心。張忠謀去...

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

輝達總部去年底才剛底定在北士科，近日傳出輝達有意增設台灣第二總部，輝達執行長黃仁勳今日對此回應，確實有一些地點正在討論，...

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

華邦集團通過SBTi 科學基礎減量目標審查 擘劃價值鏈淨零藍圖

為有效推動低碳轉型，華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查，展現...

中放行Nvidia H200晶片進口？ 黃仁勳：沒收到任何訂單

Nvidia（輝達，另稱英偉達）執行長黃仁勳繼昨抵達台灣。對於外傳中國大陸已核准首批輝達AI晶片H200進口，黃仁勳表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。