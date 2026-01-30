輝達第二總部落腳洲美？里長促開發就怕「一邊新世界、一邊都田地」

輝達傳出要在北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。當地里長樂見其成，也喊話中央和北市府，盡快促成鄰近的洲美平原開發，不然一邊新世界、一邊都是田地，無法展現城市風貌，建議可推動新市鎮規畫。

若第二總部有機會進駐洲美國小預定地，北投區洲美里長陳照美直呼「樂見其成」，也提到她與多位北投區里長於月初和市長有約的座談提案，希望市府可以與內政部溝通，盡早解編開發洲美平原，不要原地踏步。

她指出，輝達、金仁寶等科技大廠陸續進駐北士科後，當地環境發展快速是新世界，另一側卻是鄉村風光，一點都不符合現代需求。如果政府只有開發一小塊，整體城市風貌根本沒辦法展現，期盼不只開發北士科，連同洲美平原也一起帶動。

陳照美說，輝達都到北市了，政府都沒舉動，真的說不過去，大嘆不夠積極。如果總部放在洲美里，加上洲美平原後續開發，在點線面的造鎮計畫下，不只可以有影城、百貨公司，甚至現代化設備，猶如新市鎮一般，成為北投區最響亮的地方，對當地開發才有意義。

民進黨議員陳賢蔚認為，輝達既然選擇於北士科興建海外總部，園區整體發展就應該配合輝達的需求來後續規劃，才能發揮最大效應，無論是後續T3、T4及T12，如果還有其他可以符合打造AI科技園區的用地，都應該全力促成，這樣才能真正讓台北市躍上世界舞台，成為第一大AI科技城市。

陳賢蔚說，北市如此可以成為AI科技的研發重鎮，可以吸引全世界一流的人才進駐，大大提升整體經濟環境，當然市府也必須做好配套設施，避免房價飆漲、交通壅塞等後續影響，才能讓士林北投在地市民真正享受輝達進駐後所帶來正面效益。