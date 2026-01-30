快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達第二總部落腳洲美？里長促開發就怕「一邊新世界、一邊都田地」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
傳輝達將在台北市洲美學校用地蓋第二總部。圖／陳賢蔚議員辦公室提供
傳輝達將在台北市洲美學校用地蓋第二總部。圖／陳賢蔚議員辦公室提供

輝達傳出要在北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。當地里長樂見其成，也喊話中央和北市府，盡快促成鄰近的洲美平原開發，不然一邊新世界、一邊都是田地，無法展現城市風貌，建議可推動新市鎮規畫。

若第二總部有機會進駐洲美國小預定地，北投區洲美里長陳照美直呼「樂見其成」，也提到她與多位北投區里長於月初和市長有約的座談提案，希望市府可以與內政部溝通，盡早解編開發洲美平原，不要原地踏步。

她指出，輝達、金仁寶等科技大廠陸續進駐北士科後，當地環境發展快速是新世界，另一側卻是鄉村風光，一點都不符合現代需求。如果政府只有開發一小塊，整體城市風貌根本沒辦法展現，期盼不只開發北士科，連同洲美平原也一起帶動。

陳照美說，輝達都到北市了，政府都沒舉動，真的說不過去，大嘆不夠積極。如果總部放在洲美里，加上洲美平原後續開發，在點線面的造鎮計畫下，不只可以有影城、百貨公司，甚至現代化設備，猶如新市鎮一般，成為北投區最響亮的地方，對當地開發才有意義。

民進黨議員陳賢蔚認為，輝達既然選擇於北士科興建海外總部，園區整體發展就應該配合輝達的需求來後續規劃，才能發揮最大效應，無論是後續T3、T4及T12，如果還有其他可以符合打造AI科技園區的用地，都應該全力促成，這樣才能真正讓台北市躍上世界舞台，成為第一大AI科技城市。

陳賢蔚說，北市如此可以成為AI科技的研發重鎮，可以吸引全世界一流的人才進駐，大大提升整體經濟環境，當然市府也必須做好配套設施，避免房價飆漲、交通壅塞等後續影響，才能讓士林北投在地市民真正享受輝達進駐後所帶來正面效益。

輝達 總部 科技

延伸閱讀

影／輝達第二總部再落腳北士科？蔣萬安：若提需求會協助

黃仁勳點火、南韓大廠背書！記憶體逆勢突圍 南亞科、群聯再創天價

輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

輝達鎖定這裡當「第二總部」 北市曝這塊地規畫

相關新聞

輝達第二總部落腳洲美？里長促開發就怕「一邊新世界、一邊都田地」

輝達傳出要在北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。當地里長樂見其成，也喊話中央和北市府，盡快促成...

張忠謀坐輪椅現身 術後復健恢復中…黃仁勳也說他精神不錯狀態好

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，昨天晚間與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席，引發大家關心。張忠謀去...

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

輝達總部去年底才剛底定在北士科，近日傳出輝達有意增設台灣第二總部，輝達執行長黃仁勳今日對此回應，確實有一些地點正在討論，...

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

華邦集團通過SBTi 科學基礎減量目標審查 擘劃價值鏈淨零藍圖

為有效推動低碳轉型，華邦電子宣布，已於今年1月8日通過「科學基礎減量目標倡議」（ SBTi）之溫室氣體減量目標審查，展現...

中放行Nvidia H200晶片進口？ 黃仁勳：沒收到任何訂單

Nvidia（輝達，另稱英偉達）執行長黃仁勳繼昨抵達台灣。對於外傳中國大陸已核准首批輝達AI晶片H200進口，黃仁勳表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。