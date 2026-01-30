上櫃董監酬金實際支領金額出爐！聖暉1691.3萬最高

櫃買中心30日公告上櫃公司2024年的董監酬金實際支領情形出爐。以半導體設備廠商聖暉*（5536）平均每位董事酬金1,691.3萬元最高。

根據統計，上櫃公司的平均每位董事酬金（不加計兼任員工酬金）表現，共計有四家超過千萬元，以聖暉*人均領1,691.3萬元，排行第一；其次為遊戲廠鈊象（3293）的1,542.4萬元；第三名為元大期（6023）的1,491.3萬元；康和證（6016）則以1,075萬元排第四。

平均每位董事酬金逾500萬元的公司還有世界（5347）、橘子（6180）、譜瑞-KY（4966）、欣銓（3264）、力旺（3529）、旺矽（6223）、光洋科（1785）、龍巖（5530）、元太（8069）、朋億*（6613）、威剛（3260）、中美晶（5483）、光隆（8916）、環球晶（6488）、國統（8936）、家登（3680）。