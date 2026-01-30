張忠謀坐輪椅現身 術後復健恢復中…黃仁勳也說他精神不錯狀態好

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
去年5月，輝達執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀（中）夫婦共進晚餐。本報資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，昨天晚間與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席，引發大家關心。張忠謀去年缺席台積電運動會，當時有一起打橋牌的朋友表示，他因椎間盤突出，住院開刀。據了解，張忠謀術後持續接受復健，慢慢恢復。黃仁勳昨天也說，張忠謀精神很好，思維敏捷，狀態很好。

黃仁勳此行備受矚目，一抵台即前往張忠謀位於大直的住處拜會，昨天晚間現身台北松山區粵式餐廳「榕居」共進晚餐，張忠謀坐著輪椅出席，外界關心張忠謀身體狀況，黃仁勳受訪時說，他精神、狀態很好，思維還非常敏捷，很高興見面。

去年11月8日台積電年度運動會，過去都會出席的張忠謀，去年沒有參加。張忠謀愛打橋牌，之後有一起打牌的朋友表示，他因椎間盤突出，住院開刀，才無法去運動會。

當時台積電並未回應，據了解，張忠謀椎間盤突出接受手術，但術後需要復健，目前持續恢復中，狀況不錯。對此，台北榮總表示，醫療團隊嚴密保護病人隱私，不便透露任何醫療訊息。

張忠謀1931年出生，今年94歲，健康狀況備受大家關注。他於2017年在夏威夷渡假時發生摔倒意外，但當時表示只是輕微擦傷。張忠謀和太太張淑芬過去接受媒體採訪時，曾公開健康長壽養生秘訣，他提到自己父母很長壽，母親享壽102歲、父親於86歲辭世，自己應有長壽基因。

張忠謀飲食清淡，注重三餐飲食搭配，張淑芬曾接受媒體訪問表示，張忠謀喜歡吃炸物，但為了健康，自己不許他吃太多。張忠謀也愛運動，過去接受媒體訪問講述養生之道，自述從廿多歲就秉持不加班精神，不喜應酬，早睡早起、維持作息規律。張忠謀喜愛音樂和閱讀，也常打橋牌，動腦是他的日常，也是保持健康的方法。

