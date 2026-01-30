快訊

馬斯克要蓋超大型晶圓廠 黃仁勳：建晶圓廠這件事非常不容易

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克近日表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體。輝達執行長黃仁勳今日表示，建晶圓廠這件事，當然非常不容易。技術一直在快速變化，設備雖然可以購買，但真正困難的是設備整合以及製程技術的累積。

黃仁勳說，這需要多年時間精進，而且技術進步得非常快，幾乎每一年都更先進。「所以我認為，台積電在半導體產業所做的，是全世界最複雜的製造工作之一。」

馬斯克28日在特斯拉財報會議上表示：「為了消除三到四年後可能出現的產能瓶頸，我們將必須建造一座特斯拉TeraFab。」「將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，而且會設在國內。」特斯拉持續將未來押注在AI、自動駕駛與機器人技術上，而這些計畫對晶片的需求似乎永無法滿足。目前，特斯拉主要向三星電子與台積電採購晶片。

黃仁勳今日在回答相關問題時表示，在AI、機器人、實體AI領域，台積電與台灣產業扮演非常重要的角色。未來的製造業將高度由人工智慧與機器人驅動。事實上，現在的電子製造與晶片製造，早就大量使用機器人技術。生產線已經高度由 AI 所驅動。台灣對機器人技術本來就非常熟悉，下一代能力只會比現在更強。

黃仁勳說他非常有信心，台灣能夠善用所有最新的技術突破。輝達幾乎和所有夥伴合作，這裡的基礎已經非常成熟，也已經準備好迎接下一步。

相關新聞

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

輝達總部去年底才剛底定在北士科，近日傳出輝達有意增設台灣第二總部，輝達執行長黃仁勳今日對此回應，確實有一些地點正在討論，...

逾百家公司賠錢董事照樣加薪！2024年「肥貓」前15大 至少年領百萬

當公司營運陷入虧損，股東資產縮水時，董事會是否應共體時艱成為公司治理的議題。臺灣證券交易所30日公布2024年「稅後虧損...

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

張忠謀坐輪椅現身 術後復健恢復中…黃仁勳也說他精神不錯狀態好

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，昨天晚間與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席，引發大家關心。張忠謀去...

馬斯克要蓋超大型晶圓廠 黃仁勳：建晶圓廠這件事非常不容易

特斯拉執行長馬斯克近日表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體...

