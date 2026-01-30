馬斯克要蓋超大型晶圓廠 黃仁勳：建晶圓廠這件事非常不容易

特斯拉執行長馬斯克近日表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體。輝達執行長黃仁勳今日表示，建晶圓廠這件事，當然非常不容易。技術一直在快速變化，設備雖然可以購買，但真正困難的是設備整合以及製程技術的累積。

黃仁勳說，這需要多年時間精進，而且技術進步得非常快，幾乎每一年都更先進。「所以我認為，台積電在半導體產業所做的，是全世界最複雜的製造工作之一。」

馬斯克28日在特斯拉財報會議上表示：「為了消除三到四年後可能出現的產能瓶頸，我們將必須建造一座特斯拉TeraFab。」「將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，而且會設在國內。」特斯拉持續將未來押注在AI、自動駕駛與機器人技術上，而這些計畫對晶片的需求似乎永無法滿足。目前，特斯拉主要向三星電子與台積電採購晶片。

黃仁勳今日在回答相關問題時表示，在AI、機器人、實體AI領域，台積電與台灣產業扮演非常重要的角色。未來的製造業將高度由人工智慧與機器人驅動。事實上，現在的電子製造與晶片製造，早就大量使用機器人技術。生產線已經高度由 AI 所驅動。台灣對機器人技術本來就非常熟悉，下一代能力只會比現在更強。

黃仁勳說他非常有信心，台灣能夠善用所有最新的技術突破。輝達幾乎和所有夥伴合作，這裡的基礎已經非常成熟，也已經準備好迎接下一步。