輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

輝達總部去年底才剛底定在北士科，近日傳出輝達有意增設台灣第二總部，輝達執行長黃仁勳今日對此回應，確實有一些地點正在討論，「也有可能不只一座。我覺得這很好，愈多愈好。」因為我們在台灣有非常多的員工、供應夥伴與客戶。在這裡的工作量成長得很快，員工都非常努力，而且有很多非常優秀的人。

外傳輝達將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。外界認為，這顯示輝達將會持續擴大台灣據點的企圖心。

黃仁勳強調，輝達在台北的業務成長得非常、非常快，供應商比以往任何時候都還要多，在台灣的業務規模正大幅擴張。當然，同時也有大量的客戶。輝達過去是向台灣採購，「但現在也有很多客戶在使用我們的技術，應用在人工智慧、機器人技術以及數位分身（Digital Twin）上。因此，我們在這裡有非常優秀的合作夥伴」。「所以，我們在台灣的員工人數將會持續成長。我們現在有了這個新的據點，我非常期待去看看。」

黃仁勳重申，會把總部其中一棟建築的非常漂亮設計帶到這裡。「現在還沒有人看過，我也還沒有向任何人展示過，但它一定會非常漂亮。因此，如果未來在台灣還需要再蓋一棟新的建築，我一點也不會感到意外。」

被問到是否在台擴大徵才，他也表示，有非常龐大的招募計畫。「所以如果有人正在聽，沒錯，我們正在徵才。我們在全球各地招募人才。在台灣，因為這裡是我們合作夥伴與供應鏈的核心起點，我們會招募大量員工與工程師。」