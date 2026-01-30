投資美國走併購模式？會計師點出十大風險 連台積電在美設廠恐都踩雷

根據台美關稅談判結果，台灣須增加對美投資，台灣企業若採取跨國併購模式，須特別留意法律架構、稅務制度、監管要求及企業文化等層面，避免因事前準備不足，導致併購後在法遵、稅務、金融、人力與組織整合等方面浮現隱藏風險。會計師事務所彙整十大應注意風險，其中「員工與勞動議題」尤為關鍵，連台積電在美國投資設廠過程中也面臨挑戰，並遭美國員工提起集體訴訟。

資誠聯合會計師事務所提出跨境併購的十大風險，包括：疏漏的盡職調查、CFIUS（美國外資投資委員會）審查風險、文化與管理整合挑戰、稅務效率與收購架構選擇不當、忽略反壟斷及監管核准、合約保障不足、匯率與融資風險、誤判估值與綜效、忽略員工與勞動議題，以及溝通與利害關係人管理不足。

資誠指出，在人力議題方面，美國勞動法規相當嚴格，涵蓋工會制度、工時與薪資規範，以及反歧視相關規定。此外，部分高階主管與員工合約中包含「控制權變更」（Change of Control）條款，可能在併購時觸發遣散費或股權加速給付，進一步推升併購成本。

資誠表示，文化與管理的融合亦是台灣企業進行跨境併購時經常面臨的一大考驗。台灣企業多強調團隊協作與明確的組織階層，而美國企業則較注重員工主動性與組織扁平化。若整合策略不夠完善，容易導致溝通不暢、決策流程延宕，並引發員工不安。為穩定核心人才，企業應積極採取留任獎勵、股權激勵及清楚的組織規劃等配套措施。

此外，企業若在併購後未能即時與員工、客戶及合作夥伴溝通，恐造成組織內部動盪，並影響市場信心。資訊揭露不充分或回應速度不足，也可能損及企業在美國市場的信譽與品牌形象。

面對十大風險的多重挑戰，資誠強調，台灣企業唯有透過完整的盡職調查、穩健的交易架構規劃、有效的整合策略，以及清晰且持續的溝通機制，方能降低不確定性，並提升併購後的整體綜效。