逾百家公司賠錢董事照樣加薪！2024年「肥貓」前15大 至少年領百萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
圖為肥貓示意圖。圖／AI生成

當公司營運陷入虧損，股東資產縮水時，董事會是否應共體時艱成為公司治理的議題。臺灣證券交易所30日公布2024年「稅後虧損但董事酬金卻增加」的上市公司名單，全台共有103家企業入列，市場關注公司治理與酬金合理性的高度檢視。其中，宏達電（2498）與友達（2409）兩家科技大廠，因虧損狀態下董事均酬仍逼近380萬元，成為本次名單中最受矚目的對象。

根據證交所公布的第二階段董事酬金實際支領情形，宏達電與友達在2024年雖然營運呈現稅後虧損，但董事酬金卻不減反增。宏達電每位董事平均支領379.82萬元，位居虧損公司榜首；友達則以379.36萬元緊隨其後，「雙達」公司金額高低幾乎「不分軒輊」。而這兩家公司在面臨產業轉型或景氣波動的艱困時刻，高額的董事薪酬與經營績效之間的落差，再次成為外界議論的焦點。

除了「雙達」之外，半導體廠力積電（6770）以均酬218.66萬元位居虧損公司第三高。其餘進入前十名的企業還包含傳統產業龍頭與航運、造紙業者，第四名到第六名依序為台塑（1301）（197.15萬元）、四維航（5608）（190.9萬元）及榮成（1909）（185.72萬元）。

第七名至第十名則分別為：國際中橡（2104）（172.41萬元）、富采（3714）（145.11萬元）、仲琦（2419）（128萬元）及誠美材（4960）（122.88萬元）。至於11至15名為：華安（6657）、台聚（1304）、鴻碩（3092）、康霈*（6919）、華夏（1305），董監事均酬落在115.14萬元至100萬元整之間。換言之，這15家公司即便年度結算報表呈現赤字，董事成員所獲得的酬勞仍維持在百萬級別以上。

市場分析指出，證交所每年定期公布此類資訊，主因是為了強化「董事酬金透明化」。當企業獲利時，發放優渥酬金被視為獎勵人才；但在虧損年度，若董監酬金總額不降反升，或平均每位董事的支領金額增加，往往會被質疑為「肥貓」現象，認為董事會未落實績效掛鉤，損及股東利益。

證交所表示，為促使企業審慎訂定董監酬金政策，期達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金，投資人也可多加利用公開資訊觀測站的資料，比對各家公司的經營成果與酬金分配，作為衡量公司治理品質的重要依據。

