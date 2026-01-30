快訊

影／輝達第二總部再落腳北士科？蔣萬安：若提需求會協助

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）今天出席中正區里長座談會，針對輝達將在北士科設第二總部的消息，蔣萬安受訪時表示目前尚未收到相關訊息，若輝達提出需求，北市府將會協助辦理。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席中正區里長座談會，針對輝達將在北士科設第二總部的消息，蔣萬安受訪時表示目前尚未收到相關訊息，若輝達提出需求，北市府將會協助辦理。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日抵台拜會台灣科技廠大佬，最新傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。

台北市長蔣萬安今天出席中正區里長座談會，針對上述消息，蔣萬安受訪時表示目前尚未收到相關訊息，若輝達提出需求，北市府將會協助辦理。至於是否與黃仁勳碰面，蔣萬安說會持續與輝達保持聯繫，他也理解黃仁勳的行程緊湊，一切配合對方的行程安排。

台北市長蔣萬安（圖）今天出席中正區里長座談會。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席中正區里長座談會。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席中正區里長座談會，針對輝達將在北士科設第二總部的消息，蔣萬安受訪時表示目前尚未收到相關訊息，若輝達提出需求，北市府將會協助辦理。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席中正區里長座談會，針對輝達將在北士科設第二總部的消息，蔣萬安受訪時表示目前尚未收到相關訊息，若輝達提出需求，北市府將會協助辦理。記者許正宏／攝影

