2024年董事酬金出爐！台積電只排第五 這檔金融股唯一「破億」奪冠

臺灣證券交易所30日公告，2024年度第二階段上市公司董事實際酬金領取情形。據統計，上市公司董事平均酬金前20大公司，仍以金融業與電子權值股為主流，中信金（2891）蟬聯冠軍，傲視國內上市櫃企業，也是為唯一破億元公司。

在薪酬最高的「前十大」公司中，中信金以每位董事平均領取1.027億元持續居首位；排名第二的國巨（2327）平均領取7,824.55萬元，位居電子業之首。第三至第五名分別為富邦金（2881）的7,193.69萬元、凱基金的5,828.6萬元，以及「護國神山」台積電（2330）的5,071.09萬元，前五名公司的董事平均酬金均在五千億以上門檻。

緊隨其後的第六到第十名依序為：元大金（2885）、大立光（3008）、台新新光金（2887）、和泰車（2207）及台中銀（2812）。其中元大金均酬約4,994.43萬元，而排行第十的台中銀（2812）每位董事平均也領取了3,229.11萬元。在前十強中，金融股就強勢占下6個席次，顯示金融產業在董事酬金分配上的優渥程度優於其他產業別。

至於排名第11名至第20名的企業，則涵蓋了食品、代工、零售及傳統產業龍頭。這十家公司分別為統一（1216）、光寶科（2301）、統一超（2912）、緯創（3231）、永豐金（2890）、中租-KY（5871）、國產（2504）、寶成（9904）、大同（2371）及第一金（2892）。其董事平均酬金分布在2,890.87萬元至1,702.41萬元之間的水平，顯示即便未入前十強，龍頭企業的董事待遇依然極具競爭力。

證交所與櫃買中心每年透過兩階段公告上市櫃公司董監酬金。第1階段公布預估的「擬議」酬金，第2階段揭露董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。