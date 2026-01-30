快訊

挑戰萬年柯總召！蔡其昌曝「賴總統勸進內幕」：只希望多點承擔

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

輝達南港研發中心房東會換人？專家：南港房市供給大 價格有打折空間

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
輝達南港研發中心就座落在北市「潤泰玉成廣場」，輝達的房東會不會換人？圖／本報系資料照片
輝達南港研發中心就座落在北市「潤泰玉成廣場」，輝達的房東會不會換人？圖／本報系資料照片

潤泰新月前才以27.264億元取得潤泰玉成廣場整棟產權，主要透過買下日商三菱地所持有「潤泰創新開發公司」的30％股權，並在1月完成交割，旋即在日前宣布要整棟賣出，並且傳出開價大約8億美元，約等值新台幣250億元。由於南港商辦供給量太大，是否會以該價位成交備受市場矚目。

輝達南港研發中心就座落在北市「潤泰玉成廣場」，輝達的房東會不會換人？若以開價來看，不動產業者認為，以南港大量的商辦大樓供給來看，應該有打折的空間。

業界人士分析，台北市2024～2026年的近三年新商辦供給量約41.2萬坪，其中以「南港」新供給量約20.2萬坪，占比高達49%，該地區的供給量由此可見。

倘若以報酬率來計算的話，潤泰新1月以27.264億元買下日商「三菱地所」持有「潤泰創新開發公司」的30％股權，現在整棟要賣250億元，一位不動產物業管理者表示，250 億的30%為75億元，等於潤泰新1月份的27.264億的取得成本，不到1個月要淨賺275%，更何況南港「潤泰玉成廣場」若真的開價250億元出售，拆算單價每坪建坪高達154萬元，堪稱天價，要用這個價格出售的話挑戰不低。

商辦 潤泰新

延伸閱讀

輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

輝達鎖定這裡當「第二總部」 北市曝這塊地規畫

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

阿里 AI 完整閉環系統 輝達難複製

相關新聞

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

輝達鎖定這裡當「第二總部」 北市曝這塊地規畫

輝達總部落腳北士科T17、T18，執行長黃仁勳昨抵台後，傳出該公司要在北市洲美段區域設第二總部，不排除是周美國小預定地。...

2024年董事酬金出爐！台積電只排第五 這檔金融股唯一「破億」奪冠

臺灣證券交易所30日公告，2024年度第二階段上市公司董事實際酬金領取情形。據統計，上市公司董事平均酬金前20大公司，仍...

影／輝達第二總部再落腳北士科？蔣萬安：若提需求會協助

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日抵台拜會台灣科技廠大佬，最新傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續...

輝達南港研發中心房東會換人？專家：南港房市供給大 價格有打折空間

潤泰新月前才以27.264億元取得潤泰玉成廣場整棟產權，主要透過買下日商三菱地所持有「潤泰創新開發公司」的30％股權，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。