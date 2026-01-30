輝達南港研發中心房東會換人？專家：南港房市供給大 價格有打折空間

潤泰新月前才以27.264億元取得潤泰玉成廣場整棟產權，主要透過買下日商三菱地所持有「潤泰創新開發公司」的30％股權，並在1月完成交割，旋即在日前宣布要整棟賣出，並且傳出開價大約8億美元，約等值新台幣250億元。由於南港商辦供給量太大，是否會以該價位成交備受市場矚目。

輝達南港研發中心就座落在北市「潤泰玉成廣場」，輝達的房東會不會換人？若以開價來看，不動產業者認為，以南港大量的商辦大樓供給來看，應該有打折的空間。

業界人士分析，台北市2024～2026年的近三年新商辦供給量約41.2萬坪，其中以「南港」新供給量約20.2萬坪，占比高達49%，該地區的供給量由此可見。

倘若以報酬率來計算的話，潤泰新1月以27.264億元買下日商「三菱地所」持有「潤泰創新開發公司」的30％股權，現在整棟要賣250億元，一位不動產物業管理者表示，250 億的30%為75億元，等於潤泰新1月份的27.264億的取得成本，不到1個月要淨賺275%，更何況南港「潤泰玉成廣場」若真的開價250億元出售，拆算單價每坪建坪高達154萬元，堪稱天價，要用這個價格出售的話挑戰不低。