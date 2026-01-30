台積電和蘋果漲價成功？博通 CEO 幽默談話透露端倪

晶圓代工龍頭台積電（2330）和客戶們之間的關係一直是業界話題，近期先進製程供不應求報價仍備受關注，業界傳出台積電2026年起將連續四年漲價，這是否適用蘋果也備受關注，不過，近期博通CEO陳福陽（Hock Tan）和台積電董事長魏哲家的對談與完整公開談話，幽默的透露了端倪。

美國半導體產業協會（SIA）去年11月在加州聖荷西舉行羅伯特諾伊斯獎頒獎晚宴。台積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音共同獲獎，並親自出席頒獎晚宴。這座獎項象徵半導體界至高榮譽。SIA近期更新頒獎晚宴的完整影片和各界分享。

陳福陽在該頒獎晚宴場合幽默引言介紹魏哲家期間提到，「魏哲家非常務實。他是我們在座許多人的朋友與同事……他非常有魅力，甚至相當幽默。但別搞錯了，他也是一位外交家。事實上，他是唯一一個比我更擅長調漲蘋果價格的人。」語畢引發現場笑聲陣陣。

不過，魏哲家隨後上台也幽默反擊，魏哲家上台時率先直言，「首先，讓我糾正一下Hock。他說我是唯一一個能對蘋果漲價的人。Hock，你忘了……每次你漲我價格的時候，我都必須跑去跟蘋果說：『因為Hock漲我價了，所以我不得不漲你們價。』」

魏哲家也幽默說，「事實上，博通去年漲了我好幾次價。我到現在還在努力追趕他漲價的速度！」

魏哲家一番幽默談話也讓Hock Tan在台下開心地大笑，展現了兩位大老私下的好交情，也緩解了漲價這個原本嚴肅的商業議題。

產業界也分析，魏哲家之所以在影片中說「博通也漲我價」並不是信口開河。就像台積電會幫忙輝達NVIDIA操刀產品但也會購買相關產品用於自身系統平台，台積電也幫忙博通操刀，同時台積電在生產過程中，確實會用到博通的產品與服務，也因為大家都漲價，成本墊高的最後就是一起去找蘋果（終端客戶）承擔。

業界也說，博通的技術（高速傳輸）在AI資料中心無可取代，對晶圓廠來說採購可能集中在網路交換設備（Networking Gear）相關領域、台積電在全球擁有許多高度自動化的超大型晶圓廠（GigaFab）。這些機台、伺服器之間需要極高速度且穩定的網路連接。博通是全球網路交換器晶片（Switch Chips）的霸主，台積電廠房內的資料中心與骨幹網路，很可能就是採用內建博通晶片的相關平台。

此外，矽智財（IP 授權）方面博通擁有大量通訊與高速連接的專利。台積電有時為了優化其製程（例如幫助其他客戶設計晶片時的基礎庫），可能需要協助客戶向博通支付相關的IP授權費用。第三則是設備零組件：某些高精密設備內的控制模組，其核心組件可能也來自博通。

業界說，一旦博通調漲其產品（如網路基礎設施相關模組、AI交換器晶片）的技術價格時，台積電建置新廠的成本就會上升。