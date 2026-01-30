輝達第二總部設置洲美段？ 在地議員尚未聽說：但有跡象

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
傳輝達將在台北市洲美學校用地蓋第二總部。圖／陳賢蔚議員辦公室提供
傳輝達將在台北市洲美學校用地蓋第二總部。圖／陳賢蔚議員辦公室提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出在台設置總部之外，將在洲美段區域再設第二總部。在地北市議員林杏兒表示，目前尚未聽說，但這也是個跡象，呼籲市府趕緊將洲美段，甚至是關渡平原周遭都要趕緊開發。

對於第二總部消息，產發局回應，目前尚未收到相關訊息。

士林北投的北市議員林杏兒說，第一總部尚未簽約，談到第二總部還有點太早也尚未聽說，不過，這也是個跡象，因為輝達進駐後勢必會帶動相關技術廊帶與AI園區，甚至是台積電都有可能也會設廠，能夠帶動整體共伴效應到士北科。

林杏兒說，但是現在的北士科基地只有25公頃，仍需要擴大到一旁的洲美段、關渡平原面積，這也是她多次向市府提出的建議，所以再呼籲應提早部署，除了周遭土地開發、交通及生活區域，都要加緊腳步提升。

輝達執行長黃仁勳29日下午搭乘專機降落松山機場。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳29日下午搭乘專機降落松山機場。記者林俊良／攝影

