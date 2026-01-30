輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，目前沒有相關訊息，但市府一樣會給予協助。

蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談，針對傳出輝達（NVIDIA）要在台北蓋第二座總部，地點可能選在洲美國小學校用地，蔣萬安說，目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，一樣會給予協助。

至於今天會跟輝達執行長黃仁勳見面？蔣萬安表示，市府都會持續跟輝達保持聯繫，這一次也理解，黃仁勳來台灣停留時間的行程非常緊湊，一切也都是要配合他整個行程的安排。