快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談。記者楊正海／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，目前沒有相關訊息，但市府一樣會給予協助。

蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談，針對傳出輝達（NVIDIA）要在台北蓋第二座總部，地點可能選在洲美國小學校用地，蔣萬安說，目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，一樣會給予協助。

至於今天會跟輝達執行長黃仁勳見面？蔣萬安表示，市府都會持續跟輝達保持聯繫，這一次也理解，黃仁勳來台灣停留時間的行程非常緊湊，一切也都是要配合他整個行程的安排。

輝達 蔣萬安 總部 黃仁勳

延伸閱讀

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他精神狀態很好

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

黃仁勳來台首件事：先剪頭髮 優先見張忠謀、魏哲家

相關新聞

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

輝達鎖定這裡當「第二總部」 北市曝這塊地規畫

輝達總部落腳北士科T17、T18，執行長黃仁勳昨抵台後，傳出該公司要在北市洲美段區域設第二總部，不排除是周美國小預定地。...

輝達第二總部設置洲美段？ 在地議員尚未聽說：但有跡象

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出在台設置總部之外，將在洲美段區域再設第二總部。在地北市議員林杏兒表示，...

點名欣興、南電、台光電及台燿 外資正向看待 ABF 與 CCL

美系券商正向看待ABF與CCL，美系券商上修ABF供需預估，預估2026/27 年將出現 1%/9%（原為 1%/6%）...

領福袋股票大獎免寄回函！最快15秒極速入帳

全球AI浪潮帶動高效能運算（HPC）與AI應用需求，半導體再度成為市場焦點。永豐投顧表示，全球晶圓代工龍頭近期釋出更積極...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。