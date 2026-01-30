輝達鎖定這裡當「第二總部」 北市曝這塊地規畫

輝達總部落腳北士科T17、T18，執行長黃仁勳昨抵台後，傳出該公司要在北市洲美段區域設第二總部，不排除是周美國小預定地。台北市教育局長湯志民今表示，目前沒有接到這個消息，籌備學校是因應當地需要，教育局配合府級政策來做。

湯志民今出席114學年度第2學期公私立中等學校校長會議前，回應輝達第二總部不排除落腳洲美國小預定地一事。

若真的使用洲美國小預定地，是否有其他土地可使用？湯志民提到，該地周邊還有一些面積大小不一的土地，他不知道這個訊息最後確定程度為何，也強調這是市府和輝達之間的互動，他們會有所評估，教育局將配合政策來因應。

湯志民表示，洲美國小持續籌備中，進度已在做評估報告，包含校園設施、位置、量體等，接著年底或明年會有相關規畫設計。目前在搜集附近住宅區的資訊，加上鄰近有些空地，也要了解未來人口規畫，才能更精準算人數，進而推估班級數，班級量體仍在評估中。既定進度是預計明年會有規畫設計，配合輝達進駐速度，看要不要提前至今年底。

教育局補充，目前積極配合市府整體產業發展政策，針對洲美校區（洲美國小、洲美國中）的籌設進行動態調整與評估，規畫以「加速籌辦、精準估算、接軌國際」為核心目標，打造符合科技園區需求的優質教育環境。

至於籌備進度，教育局已初步完成洲美校區的平面配置與量體評估，因應輝達等大型科技企業可能進駐帶動的就學需求，將研議「加速辦理」規畫設計作業，原定於明年啟動的校舍規畫設計，將配合產業進駐時程，最快提前至年底展開，以利縮短建校期程，銜接園區發展。

再者，因應科技園區帶動的移入人口，教育局正重新精確推估學齡人口，除原先既有的建案計畫外，也將周邊尚未開發的空地、科技大廠進駐後可能新增的人口紅利納入計算，目前初步規劃建立完整的K-12教育體系，並將視實際人口增長情形，保持校舍空間配置的彈性。

教育局說，去年8月正式成立「洲美國小籌備處」，目前持續進行校園整體評估報告；也為回應科技產業聚落的國際化需求，洲美校區未來課程規畫將深度導入AI人工智慧教育與雙語教學，培養具備運算思維、全球視野及國際溝通能力的未來人才。也強調，持續關注產業動態與設籍情形。