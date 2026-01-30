搶進記憶體與 IC 設計股 這 ETF 不到一個月規模大增一倍最猛

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來績效前十台股ETF及規模增幅。資料來源：CMoney
台股2026年來不斷上演創天價驚喜，帶動台股ETF凌勵漲勢，據統計，今年來績效前十強的台股ETF不僅漲幅皆高達二位數以上，規模成長率亦同步達二位數。其中，台新臺灣IC設計（00947）受惠於兩大強勢成份股記憶體及IC設計大漲帶動，今年來股價大漲逾三成，不到一個月規模翻倍，表現最為亮眼。法人表示，近期記憶體及IC設計族群表現亮眼，投資人布局相關持股比重高的台股ETF可一網打盡熱門個股，也不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF便利的投資方式也成為參與記憶體行情的熱門選擇。

今年績效王00947追蹤指數有靈活的選股邏輯，在類股輪動快速的市場中，同時囊括「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」及「電子上游-記憶體IC設計」等產業，使得00947話題不斷，從聯發科（2454）、台達電（2308）等大型權值股到記憶體族群都收入麾下，輪流帶動00947股價表現，開年來漲幅已達30.5%，成功達成績效及規模漲幅雙冠軍。。

00947研究團隊表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中，台灣對於IC設計產業的市占目標設置為十年內從目前的全球市占19%提高到40%，另外，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，透過布局IC設計與記憶體相關個股占比高的台股ETF，不失為投資人參與此二大投資熱潮的好選擇，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性分散產業區塊投資風險，在AI硬體軍備競賽中搶占最具爆發力的成長先機。

