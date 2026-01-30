點名欣興、南電、台光電及台燿 外資正向看待 ABF 與 CCL
美系券商正向看待ABF與CCL，美系券商上修ABF供需預估，預估2026/27 年將出現 1%/9%（原為 1%/6%）的供給不足。另呼應Celestica財報裡對AI加速器的正向評論，預期載板需求至明年的CAGR將超過 50%（原約40%）。
CCL方面，Celestica財報對台光電（2383）也是正向解讀，另看到行業內持續擴產，因應未來GPU與ASIC的需求。
美系券商維持對覆蓋裡的欣興（3037）、南電（8046）、台光電、台燿（6274）等正向觀察不變。
