快訊

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
傳輝達將在台北市洲美學校用地蓋第二總部。圖／陳賢蔚議員辦公室提供
傳輝達將在台北市洲美學校用地蓋第二總部。圖／陳賢蔚議員辦公室提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。對此，台北市副市長李四川表示，尚未收到消息，但北市府樂觀其成。

李四川表示，若輝達希望用這塊地做第二總部，北市府樂觀其成，目前這塊地是學校用地，若輝達要使用，市府須做都市計畫變更，從學校用地變為科專區，市府會全力協助，也須報請內政部同意。

府方人士說，這塊地面積約4.68公頃，目前為學校用地，所有權人為台北市教育局，位於台北市北投士林科技園區（北士科）西側，基地完整，四面臨路，當時T17、T18爆地上權之爭，北市府曾因這塊地的地理位置優越，將之視為輝達（NVIDIA）在台設置總部的「備案」。

總部 輝達 台北

