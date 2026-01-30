快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
領福袋股票大獎免寄回函！最快15秒極速入帳。業者提供
全球AI浪潮帶動高效能運算（HPC）與AI應用需求，半導體再度成為市場焦點。永豐投顧表示，全球晶圓代工龍頭近期釋出更積極的中長期展望，並規劃於2026年提高資本支出至歷史新高，以因應AI晶片與先進製程需求，隨著AI落地加速、雲端與資料中心投資延續，半導體成長動能更趨長線化，台灣半導體族群仍是全球資金配置的首選。

護國神山吸引力，讓通路品牌紛紛將股票納入年節福袋。永豐金證券攜手全家便利商店全新打造的「便利商店X券商投資」新春送禮，正熱騰騰提供國人買福袋抽股票金全新體驗。兌獎過程全程數位化，免寄紙本回函，只要用手機掃描「股票禮品卡-好運刮刮卡」中獎專區QR Code，在超商現場一次搞定。

傳統福袋抽股票大獎，獎項有限，得獎人還必須「下載回函、掛號寄回、人工審核」，紙本流程繁瑣。永豐金證券打造全新數位化兌獎流程。只要已完成開戶，從拆開全家潮流福袋、刮開100%中獎的「股票禮品卡-好運刮刮卡」、手機掃描中獎專區QR Code，簡單3步驟，最快15秒內中獎投資金即刻入帳，極速流程挑戰業界即刮即換、現領到手的便利優勢。中獎股票投資金全額存入永豐金證券的「豐存股」投資帳戶。

新戶專區另外再領100元存股投資金。手機掃描刮刮卡上新戶加碼區的QR Code，3步驟從輸入基本資料、綁定銀行交割戶，並上傳身分證件與契約簽署，輕鬆完成數位開戶，介面直覺、操作簡單，第一次接觸股票的新手也能「照著做就完成」。只要是去年12月到今年3月底間開立的新戶，就能兌換100元存股投資金。

假設投資人從投資追蹤大盤指數ETF、例如0050起步，以「股票禮品卡-好運刮刮卡」送新戶保底108元投資金計算，至少可折抵1股0050（以1月22日收盤價計算）的投資金。如用桌機登錄「豐存股」帳戶，收到手機OTP驗證碼時，跳回登錄頁面只要再點選「登錄」，即可順利進入。

永豐金證券「豐存股」提供台股定期定額投資，最低新台幣100元起，並可一鍵開啟股利再投入功能，投資新手簡單入門。與全家便利商店打造的創新合作新春股票刮刮卡體驗，讓年節好運即刻化為可執行的投資行動，輕鬆跟上台股與AI的科技前緣。

股票 全家便利商店

