向美國增加天然氣採購 龔明鑫：確保能源韌性、安全性
輝達執行長黃仁勳昨抵台，他表示能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要，能源議題在美國也是非常大的挑戰。正在美國訪問的經濟部長龔明鑫針對能源安全指出，台灣目前天然氣發電占比最高，這是台灣向美國增加天然氣採購的原因。
龔明鑫廿八日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，指出未來最重要的「ＡＩ爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色，並在座談中回應智庫學者對於能源與能源韌性的提問。
龔明鑫指出，能源是經濟發展與人類生存的關鍵，在未來會更顯重要，隨着ＡＩ產業的興起，台灣正面臨兩大能源課題，一是能源供給是否足以支撐ＡＩ龐大的電力需求，當然，ＡＩ也可以利用比較節能的方式進行；二是能源供應的安全性與韌性，這也是台灣要向美國增加採購天然氣的原因，包括來自美國本土以及未來來自阿拉斯加的天然氣。
台灣目前發電占比以天然氣最高，龔明鑫指出，未來若有科技上的進展，例如氫能或其他能源，只要是符合安全或乾淨原則的能源，台灣都會非常積極地選擇。
龔明鑫與智庫對話的議題還包括無人機產業及非紅供應鏈，他說，台灣無人機產業在短短一年的時間內，快速建立完整供應鏈，並已成為全球「非紅供應鏈」的重要關鍵力量，展現台灣製造與供應鏈高度韌性的獨特優勢；同時呼籲台美雙方可針對無人機通信等需求建構互相認證機制。
