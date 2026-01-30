與輝達簽約 北市盼黃仁勳見證

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨抵台，此行是否與北市府簽約海外總部落腳北士科引發關注？北市府表示，輝達案的都市計畫變更日前通過，但要等二月二日公告通過生效，才能走審訂權利金等程序，再正式簽約。市長蔣萬安昨說，持續和輝達保持聯繫，這段時間要看黃仁勳行程安排，預計會在春節前完成簽約。

北市一月廿六日的都委會，變更審查重點分別包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；一月廿六日審議通過，二月二日公告，才正式生效。

市府人士指出，至於簽約時間，二月二日審議通過生效後，才能走下一步的行政作業，包括還要再開區段徵收市地重劃委員會，審權利金等程序。雖然時間看似很緊，但市府一步步走應該有的行政程序，因為這些程序還是有法定時間。要在春節前正式簽約，其實沒有問題，目前進度都很順利。

至於市府輝達簽約的形式，市府人士表示，是否黃仁勳簽約，以目前國內常見的大型開發案，用印和簽約儀式，也不一定是同一個人，但原則上，一定會在春節前把所有的合約全部簽訂。市府人士也說，簽約大概在二月中，雖然是由市府與輝達子公司簽，但希望簽約時能有黃仁勳見證。

輝達 黃仁勳 春節 總部 都市計畫

延伸閱讀

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

相關新聞

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他精神狀態很好

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天抵台，與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席。黃仁勳受訪說，張忠謀精神很好，...

美光加碼投資台灣 賴總統：台美貿易談判後重要投資

賴清德總統29日下午接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長一行人。他表示，美光加碼投資台灣是現...

抵禦地緣風險 馬斯克要在美蓋巨型晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克表示，未來三到四年的成長恐受ＡＩ與記憶體晶片供應限制，因此必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFa...

向美國增加天然氣採購 龔明鑫：確保能源韌性、安全性

輝達執行長黃仁勳昨抵台，他表示能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要，能源議題在美國也是非常大的挑戰。正在美國訪問的...

與輝達簽約 北市盼黃仁勳見證

輝達執行長黃仁勳昨抵台，此行是否與北市府簽約海外總部落腳北士科引發關注？北市府表示，輝達案的都市計畫變更日前通過，但要等...

黃仁勳：AI革命 能源挑戰大

輝達執行長黃仁勳昨天抵台，對於ＡＩ應用需求大增對能源供應產生挑戰，黃仁勳指出，能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。