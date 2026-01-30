與輝達簽約 北市盼黃仁勳見證

輝達執行長黃仁勳昨抵台，此行是否與北市府簽約海外總部落腳北士科引發關注？北市府表示，輝達案的都市計畫變更日前通過，但要等二月二日公告通過生效，才能走審訂權利金等程序，再正式簽約。市長蔣萬安昨說，持續和輝達保持聯繫，這段時間要看黃仁勳行程安排，預計會在春節前完成簽約。

北市一月廿六日的都委會，變更審查重點分別包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；一月廿六日審議通過，二月二日公告，才正式生效。

市府人士指出，至於簽約時間，二月二日審議通過生效後，才能走下一步的行政作業，包括還要再開區段徵收市地重劃委員會，審權利金等程序。雖然時間看似很緊，但市府一步步走應該有的行政程序，因為這些程序還是有法定時間。要在春節前正式簽約，其實沒有問題，目前進度都很順利。

至於市府輝達簽約的形式，市府人士表示，是否黃仁勳簽約，以目前國內常見的大型開發案，用印和簽約儀式，也不一定是同一個人，但原則上，一定會在春節前把所有的合約全部簽訂。市府人士也說，簽約大概在二月中，雖然是由市府與輝達子公司簽，但希望簽約時能有黃仁勳見證。