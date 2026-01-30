黃仁勳：AI革命 能源挑戰大

輝達執行長黃仁勳昨天抵台，對於ＡＩ應用需求大增對能源供應產生挑戰，黃仁勳指出，能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要，台灣也不例外；此外，外傳大陸已核准首批輝達ＡＩ晶片H200進口，黃仁勳表示那是假新聞，但是他希望大陸政府能核准，「這對美國的技術領先地位有利，對中國市場也有幫助，客戶們也非常渴望得到這項產品」。

黃仁勳昨天中午在松山機場受訪指出，他來台第一件事就是先去剪頭髮，接著就會去拜會台積電創辦人張忠謀及台積電董事長魏哲家，黃仁勳昨晚已與張忠謀晚宴。黃仁勳預計今天拜會輝達相關供應鏈，晚間出席公司尾牙；明天的重頭戲則是與供應鏈老闆的「兆元宴」，宴請台積電、廣達、鴻海、緯創、聯發科、矽品等科技公司老闆。至於這次是否與北市政府簽約，他昨天閉口不談。他將於周日結束這次訪台行程。

在談到ＡＩ應用需求大增對能源供應的挑戰時，黃仁勳說，美國積極推動再工業化，包括半導體晶片、電腦製造以及ＡＩ基礎建設等，這些建設項目均高度依賴能源。他表示，在台灣，能源同樣是重大課題；在歐洲，能源也是挑戰，在世界各地，能源都是重大課題，因為人類正進入一場全新的工業革命，這將在全球各地發生，若希望在這場新工業革命中成長，都必須具備充足的能源。

黃仁勳在回答媒體詢問有關H200晶片銷往中國大陸的情況時說，H200實際許可證正在最終確認中，他希望中國政府允許輝達銷售H200。他認為H200對美國的科技領導力非常有益，對中國市場也非常好，客戶們非常希望能擁有H200，所以他期待一個好的決定，輝達現在只能耐心等待。

針對台美達成百分之十五稅率的對等關稅協議，黃仁勳表示，這是非常出色的結果，這項協議彰顯台灣對美國具有重大的戰略性價值，以及台灣對全球的重要性，不僅凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，也為美台雙方帶來實質利益。此外，台積電在協議過程中扮演極為重要，進一步強化其半導體與高科技產業實力。

至於美國商務部長盧特尼克表示要在川普總統任內，將台灣整體供應鏈與產能四成轉移至美國，黃仁勳說，用「轉移」來思考此議題並不合適，應想成「增加」產能才對。未來台積電晶圓與產能的需求，將遠遠超過台灣可取得的能源供應量，所以台積電全球布局是件好事，台積電能從全球布局並從中得益，對美國來說也增強製造業韌性，是雙贏局面。