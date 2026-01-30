輝達傳將在北市蓋第2總部 地點落腳洲美段

輝達執行長黃仁勳於昨天下午抵台，傳出輝達將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。外界認為，這顯示出ＡＩ霸主輝達將會持續擴大台灣據點的企圖心。

針對上述消息，北市府高層表示，目前尚未收到相關訊息。至於與黃仁勳簽約相關事宜，則尊重輝達的安排。到截稿為止，輝達尚未回應。

輝達並未對外更新台灣據點總員工數，該公司去年尾牙共有超過一千五百名員工參與。現階段該公司員工主要上班地點位於南港辦公室，並有一部分員工以新竹為據點。

目前傳出輝達有意進一步擴建台灣第二總部，地點是在離北士科不遠的洲美段土地。

據了解，先前北士科Ｔ17、Ｔ18基地一度卡關時，北市府考慮過的備案就包含洲美國小預定地，被視為是此次的潛在標的。

洲美國小預定地位於北士科西側，面積達四點六公頃，原規畫做為國際羽球館，但因鄰近北士科，且土地方正，若確定雀屏中選設置第二總部，被認為將可與已規畫的輝達台灣總部一期共同發揮一加一大於二的效果。

輝達執行長黃仁勳在去年5月19日舉辦主題演講中，宣布台灣總部將設在北士科，背景就是輝達美國總部。圖／聯合報系資料照片 輝達已要在台灣興建台灣總部。黃仁勳昨天被問到台灣總部土地相關簽約議題時，沒有多露口風，只是打趣詢問在場媒體這周何時有空，也許可以來安排。他說，台灣總部將會非常漂亮，最後定案的設計圖尚未對外公開，但會非常漂亮。

黃仁勳去年五月在台北國際電腦展主題演講的尾聲，親自公布新的台灣總部將落腳於北投士林地區，也就是北士科，並將建築命名為「輝達星群（NVIDIA constellation）」。他當時也提到，輝達已經在台灣深耕近卅年，擁有很多員工，並發展很多事務，規模成長非常迅速，因此需要更多的辦公空間，「需要更多椅子」。

雖然過程中曾遇波折，但關於輝達擬於北士科設置新的台灣總部，台北市政府都市計畫委員會於一月廿六日已審議相關都市計畫細部修訂案，並決議修正後通過。

經濟部投審會廿八日也已核准輝達以卅三億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，將用於商辦大樓及綜合園區的土地取得與開發。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，輝達台灣總部確定落腳北士科，為周遭房市帶來強勁的利多，隨著進度推進，不論是住宅、商辦都持續看好，住宅市場甚至可以說是在房市低迷下，唯一有看頭的區域，而商辦、廠辦也可望受惠。

此外，在科技廊帶逐漸形成、商務需求度增高下，對商辦、廠辦的招商更有利，許多大廠也會加強北士科周邊投資，對辦公空間需求增大，價格有望再創新天花板，而手中握有個案的建商也相對有利。