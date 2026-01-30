特斯拉加碼布局xAI 帶旺緯創、英業達
特斯拉衝刺AI，加碼投資旗下AI新創xAI約20億美元（約新台幣620億元），並將持續外購GPU等AI晶片及租用AI算力。法人看好，特斯拉持續推進AI布局，將帶旺緯創（3231）、英業達等協力廠。
特斯拉財務長塔尼亞表示，特斯拉已以市場條件取得xAI優先股，並簽署框架協議，以增強特斯拉開發與部署實體世界AI產品的能力，相關交易預計第1季完成，仍須通過例行監管程序。
馬斯克日前更發出豪語，最快今年會達成通用人工智慧（AGI）技術，未來目標更將會把應用在AI算力的GPU數量成長五倍。
xAI目前主要由戴爾負責供貨AI伺服器，戴爾則找緯創、英業達等台廠代工。隨著特斯拉持續加碼投資xAI，法人看好後續將添購更多AI基建必備的伺服器，助益相關供應鏈後市。
據了解，xAI今年對戴爾新釋出訂單規模有望高於去年的50億美元，緯創、英業達負責供應L6至L11產品，相關訂單能見度至少排到明年。
