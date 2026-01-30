特斯拉超大晶圓廠 藍圖浮現

特斯拉執行長馬斯克警告，未來三到四年的成長恐受AI與記憶體晶片供應所限，因此必須興建並自行營運他形容的超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體。這意味特斯拉將再次跨足電動車業務以外的領域。

馬斯克28日在財報會議上表示，「為了消除三到四年後可能出現的產能瓶頸，我們將必須建造一座特斯拉TeraFab。」「將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，而且會設在國內。」

馬斯克說，台積電（2330）、三星及美光等現有供應商，供應特斯拉的晶片量都無法達到該公司所需的水準，「這對確保我們能抵禦地緣政治風險將非常重要。」特斯拉目前主要向三星電子與台積電採購晶片。

目前還不清楚這座「TeraFab」晶圓廠將設於美國何處，以及具體時程為何。馬斯克只有透露，這座晶圓廠會涵蓋製造邏輯晶片、記憶體以及封裝，特斯拉未來將就TeraFab發出「更重大的公告」。