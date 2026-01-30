特斯拉精簡車款 強攻機器人…盟立、亞光等台廠沾光

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者李珣瑛劉芳妙／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克28日於財報會議釋出「全面轉向自動化未來」轉型計畫。路透
特斯拉執行長斯克28日於財報會議釋出「全面轉向自動化未來」轉型計畫，預告本月起邁向「真正的無人駕駛」，同時停產Model S與Model X兩款電動車，全面衝刺第三代人形機器人Optimus，目標今年底量產，朝年產能百萬台邁進。

因應轉型，特斯拉啟動大投資計畫，預計今年資本支出將逾200億美元（逾新台幣6,200億元）。馬斯克衝刺全自駕車與人形機器人，法人看好，盟立（2464）、亞光、和大等台灣協力廠有望受惠。

特斯拉財報會議重點
馬斯克透露，持續擴展自駕計程車服務，預計今年上半年擴展至達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯等城市，預期今年底前將在四分之一到半數的美國地區推出全自駕服務。

他強調，全自動輔助駕駛（FSD）軟體已能「100%不受監督」、沒人在車內時運作，但將非常審慎向公眾推出不受監督的自駕計程車服務。

此外，特斯拉將於第2季起逐步減少Model S與Model X產量，預計2026年全面停產。Model S與Model X的加州佛利蒙工廠產線，將轉用於生產Optimus人形機器人。

馬斯克透露，Optimus已在2025年繼續升級，包括最新手部設計，第三代Optimus將是第一個「規模化量產」的產品，內部已開始籌備第一條生產線，目標今年底量產，朝年產能百萬台的長期目標邁進。

法人指出，馬斯克衝刺全自駕車與機器人，將掀起新一波拉貨潮。台廠中，光學鏡頭廠亞光同時扮演特斯拉自駕車與機器人重要夥伴，受惠最大。

亞光的光學鏡頭是自駕車「眼睛」的角色，是助益特斯拉達成全自駕目標的關鍵。機器人方面，亞光全面衝刺，董事長賴以仁日前表示，人形機器人一般搭載八顆鏡頭，目前人形機器人客戶涵蓋日本、美國、歐洲等地，不過每家都還在試做階段，預計最快要一、兩年才能放量。

盟立則被市場點名為特斯拉機器人協力廠。盟立與轉投資公司盟英共同開發，在機器人減速器導入PEEK材料，以取代傳統鋼、鋁合金、鈦合金等，大幅降低機器人關節負荷。盟立表示，根據客戶端給予的意向書 （LOI），本季起將迎來營運的大爆發。

