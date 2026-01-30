AI教父親民 機場發三明治

輝達執行長黃仁勳每年多次訪台，除了商務行程之外，還會不時去逛夜市，或是購物、理髮。他昨（29）日被媒體問及這次來台行程時，說到要先去理髮，還會去拜訪台積電（2330）創辦人張忠謀，以及台積電董事長魏哲家。

黃仁勳昨日下飛機後，見到在機場守候的民眾與媒體，馬上就發給他們飲料與台灣知名三明治，還應要求在各種物品上簽名，展現親民的一面。

他在機場受訪時指出，已經在外奔波大概一個月了，頭髮有點亂，所以下午先去理髮。每次來台灣的必要行程，就是剪個台灣髮型。

昨日晚間，黃仁勳也被發現與張忠謀在台北嘉佩樂酒店的榕居餐廳餐敘。

黃仁勳表示，除了公司內部會議，今（30）日會參加台灣分公司的尾牙活動，另外也會與供應鏈夥伴見面，或許還會去逛夜市。他並請在場媒體告知「臨江街夜市水果攤女士」，他很快將去造訪。

外界預期，黃仁勳明（31）日晚間將會宴請眾多重要供應鏈廠商高層，透過俗稱的「兆元宴」，再度展現出合作夥伴團結一心，共同搶占AI龐大商機的氛圍。