快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

今晴朗上看28度高溫 吳德榮：明天轉濕冷 關注下周後期冷空氣「很強」

AI教父親民 機場發三明治

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

輝達執行長黃仁勳每年多次訪台，除了商務行程之外，還會不時去逛夜市，或是購物、理髮。他昨（29）日被媒體問及這次來台行程時，說到要先去理髮，還會去拜訪台積電（2330）創辦人張忠謀，以及台積電董事長魏哲家。

黃仁勳昨日下飛機後，見到在機場守候的民眾與媒體，馬上就發給他們飲料與台灣知名三明治，還應要求在各種物品上簽名，展現親民的一面。

他在機場受訪時指出，已經在外奔波大概一個月了，頭髮有點亂，所以下午先去理髮。每次來台灣的必要行程，就是剪個台灣髮型。

昨日晚間，黃仁勳也被發現與張忠謀在台北嘉佩樂酒店的榕居餐廳餐敘。

黃仁勳表示，除了公司內部會議，今（30）日會參加台灣分公司的尾牙活動，另外也會與供應鏈夥伴見面，或許還會去逛夜市。他並請在場媒體告知「臨江街夜市水果攤女士」，他很快將去造訪。

外界預期，黃仁勳明（31）日晚間將會宴請眾多重要供應鏈廠商高層，透過俗稱的「兆元宴」，再度展現出合作夥伴團結一心，共同搶占AI龐大商機的氛圍。

黃仁勳 台積電 夜市

延伸閱讀

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

相關新聞

輝達傳將在北市蓋第2總部 地點落腳洲美段

輝達執行長黃仁勳於昨天下午抵台，傳出輝達將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設台灣第二總部，地點落...

黃仁勳：AI革命 能源挑戰大

輝達執行長黃仁勳昨天抵台，對於ＡＩ應用需求大增對能源供應產生挑戰，黃仁勳指出，能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要...

Meta加碼資本支出…全年上看1,350億美元 台鏈補

美國兩大雲端服務巨頭Meta與微軟28日公布最新財報。其中，Meta上季營收與獲利優於預期，並釋出強勁的本季營收預期，上...

特斯拉精簡車款 強攻機器人…盟立、亞光等台廠沾光

特斯拉執行長馬斯克28日於財報會議釋出「全面轉向自動化未來」轉型計畫，預告本月起邁向「真正的無人駕駛」，同時停產Mode...

看大陸放行H200銷售 童子賢：美中博弈 台灣要找出路

外電報導，中國大陸官方已批准進口首批輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和...

Meta加碼 AI穿戴概念股沾光

生成式AI拚消費者應用，Meta執行長祖克柏全力衝刺AI眼鏡市場，OpenAI傳出正計畫推出AI穿戴裝置，最快今年底有機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。