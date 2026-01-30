輝達傳蓋第二總部效應 洲美段房市利多來了

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

輝達傳要在台北市洲美段區域蓋台灣第二總部，有望帶動當地房市衝一波，遠雄（5522）、華固、新潤等建商都在當地插旗，尤其遠雄、華固很早就在洲美段布局，並且同時擁有住宅、商辦兩大優勢，最受矚目。

遠雄總銷百億元商辦「遠雄商周」已完銷，遠雄手上還有住宅「遠雄泱玥」、「齊興緻」等案，「遠雄泱玥」也是新洲美段的最高價住宅案。

華固則有住宅案「華固芙心」，還有位在北士科旁的「華固創匯園區」，總銷約317億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建地上27層、地下4層，共409戶，是華固史上規模最大的商辦案。

新潤在洲美段有「士科大院」這個高達266戶住宅大樓案，總銷120億元，預計2027年完工，同步搭上這波輝達台灣總部浪潮。

另外，若以單以產權最大地主來看，新洲美段以味丹集團與旗下子公司豐樂地產最大，占地面積達近6,000坪，軟橋段的最大地主則為江陵集團，占地面積約3,200坪。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，輝達台灣總部確定落腳北士科，為周遭房市帶來強勁的利多，隨著進度推進，不論是住宅、商辦都持續看好，住宅市場甚至可以說是在房市低迷下，唯一有看頭的區域，而商辦、廠辦也可望同步受惠。

在科技廊帶逐漸形成、商務需求度增高下，都對商辦、廠辦的招商更有利，許多大廠也會加強北士科周邊投資，對辦公空間需求增大，價格有望再創新天花板，而手中握有個案的建商也相對有利，整體而言，現在北士科可謂說是房市「票房保證」，且愈晚開發愈有利。

