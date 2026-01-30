三星上季本業獲利增兩倍

受惠AI競賽導致記憶體缺貨大漲價，三星上季本業獲利（營業利益）成長逾兩倍，創歷史新高，其中，晶片事業獲利成長近五倍，並看好記憶體需求持續強勁，但也警告記憶體短缺，可能威脅其行動事業發展。

三星去年第4季營收年增24%至93.8兆韓元，營業利益年增208%至20兆韓元（139.8億美元），符合公司初估數字。其中，上季晶片事業營業利益年比激增470%，達到創紀錄的16.4兆韓元；顯示器事業受惠大客戶蘋果iPhone 17系列銷售強勁，獲利翻倍至2兆韓元；手機事業則受晶片價格飆漲衝擊，獲利下滑至1.9兆韓元。

三星表示，「持續升溫的AI熱潮，預料會在2026年第1季繼續帶動整體產業的有利市況」，預計本季開始交付新一代高頻寬記憶體 HBM4，分析師預期將出貨給輝達。

但三星也警告，記憶體價格上漲，對旗下智慧手機和顯示器事業構成壓力，並提醒全球關稅在內其他風險仍在。

三星預期，今年手機事業將面臨成本上漲壓力。三星共同執行長盧泰文接受路透專訪時，形容這場晶片短缺程度「前所未見」，並表示不排除調漲價格。

記憶體製造商已調整生產線，轉向生產利潤豐厚的HBM，以滿足AI資料中心的需求。由於生產相同容量的HBM所需的晶圓產能，約為標準DRAM的三倍，因此縮減消費性電子產業的供貨，也導致PC製造商及小型電子公司面臨二位數幅度的漲價。