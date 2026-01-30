Meta加碼 AI穿戴概念股沾光

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔蘇嘉維／台北報導

生成式AI拚消費者應用，Meta執行長祖克柏全力衝刺AI眼鏡市場，OpenAI傳出正計畫推出AI穿戴裝置，最快今年底有機會亮相。隨著科技巨頭紛紛投入AI穿戴市場，英濟（3294）、揚明光等概念股未來出貨動能有望持續衝高。

生成式AI在聊天機器人應用已展現成效，進入全球消費者服務領域，AI積極找尋實體應用出口，與消費者息息相關的穿戴裝置也是國際大廠看好主要應用方向。祖克柏認為，未來大多數人都將會配戴AI眼鏡，成為如手機般的關鍵裝置，大力支持AI穿戴裝置發展。

Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評估今年擴大AI智慧眼鏡產能，預計年產能上調至2,000萬副，甚至考慮擴增至3,000萬副，助力英濟、揚明光等概念股。

市調機構Omdia推測，Meta在2025年全年AI智慧眼鏡出貨量約550萬副，居市場絕對主導地位，如今將產能激增近四倍的2,000萬副，今年將是AI智慧眼鏡爆發元年。

Meta今年初對外宣布將暫停AI智慧眼鏡的國際市場推展，原因是北美市場銷售優於預期，產能短時間跟不上，忍痛暫緩開拓國際市場，讓Google、三星等競爭對手相當欣羨。

