看大陸放行H200銷售 童子賢：美中博弈 台灣要找出路

外電報導，中國大陸官方已批准進口首批輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢昨（29）日分析，H200開放銷售有幾個意義，其中混合美中大國博弈的政治競賽與合作，且大國角力不會很快過去，而台灣在中美的博弈夾縫中間，要自己找到最好的出路。

童子賢昨日出席2026台北國際電玩展開幕活動，回應有關大陸官方批准進口首批輝達H200人工智慧晶片一事。童子賢指出，H200開放銷售有幾個意義。美中科技決策絕對不只是科技，其實還混合大國博弈的一種政治競賽與合作。

童子賢分析，目前H200的出口到大陸市場，他有幾個條件，比如要收「過路費」，美商要出口AI晶片到中國的話，廠商要繳25%給美國政府。

童子賢強調，從中美競賽跟合作中間，可以看出來世界有所轉變。台積電創辦人張忠謀在五六年前曾經感慨說「全球化已死」。現在看到的是，「沒有完全說全球化已死，但可以看到科技跟貿易，深深的受到國際政治競賽，一個算是不小的干擾。」童子賢感嘆，「快樂地做產品、好好的做產品的時代過去了。」現在從石油、半導體到晶片，通通都可以拿來做國際政治競賽上面的棋子。諸如稀土的管制，還有EUV設備機台，而這樣的情形（大國角力）不會很快過去，所以台灣在中美的博弈夾縫中間，要自己找到最好的出路。

此外，針對台北國際電玩展，童子賢表示，今年台北國際電玩展參與人數再創高峰，匯集了來自26個國家地區的399家參展廠商。