快訊

2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

擎亞傳拿下晶圓代工廠上百億元記憶體大單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商擎亞（8096）再傳好消息，市場傳出該公司接獲台系晶圓代工大廠上百億元的記憶體大訂單，以供應其自用資料中心所需，並將從2月開始陸續放量。外界預期，該筆大單不只可以彌補擎亞先前高頻寬記憶體（HBM）訂單已受法規限制所出現的缺口，甚至可帶動其今年業績進一步成長。

擎亞是三星在台灣的代理商之一，在記憶體供不應求的氛圍中，該公司本周股價已明顯走揚，29日股價一度觸及漲停，收盤上漲5.2元，收在69.4元，漲幅逾8％。

擎亞去年有HBM相關上百億元訂單挹注，去年合併營收為346.95億元，年增22.8％，為歷史次高表現。不過相關訂單後來受到美國出口管制法規影響，今年已不會再有相關助益。

但據了解，擎亞迎來另一記憶體大單，金額甚至可比上述HBM訂單的規模更大一些。該筆訂單是供應某台系晶圓代工大廠各廠區自用資料中心伺服器所需，並沒有由原廠直供，而是透過擎亞提供服務，訂單內容包含DRAM與固態硬碟等，已從去年12月開始出貨給相關組裝廠，並預計今年2月起將進一步放量。

市場預期，擎亞拿下上述晶圓代工廠大單，有機會貢獻今年業績約三分之一左右，不但可彌補之前HBM訂單受限於法規，已不再能挹注業績而出現的缺口，甚至可進一步將今年業績繼續推升，目標可往成長雙位數百分比邁進。

晶圓代工廠 記憶體

延伸閱讀

接見美光執行長…賴總統：晶片與記憶體並進 台美擴大AI全球領先優勢

集邦：電視新機種將隨記憶體、面板漲價 衝擊2026年全球電視出貨量

2026年全球晶圓廠資本支出估創高 台積電與記憶體原廠推動

聯準會停手不降息！科技股為何照樣噴？00980A經理人：AI剛需是真的

相關新聞

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他精神狀態很好

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天抵台，與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席。黃仁勳受訪說，張忠謀精神很好，...

美光加碼投資台灣 賴總統：台美貿易談判後重要投資

賴清德總統29日下午接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長一行人。他表示，美光加碼投資台灣是現...

接見美光執行長…賴總統：晶片與記憶體並進 台美擴大AI全球領先優勢

賴清德總統今天表示，未來的人工智慧（AI）世界，晶片和記憶體缺一不可，在美光協助下將會在台擴大HBM先進製造能力，台灣也...

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

針對台美對等關稅協議達成降至15%，輝達執行長黃仁勳今天受訪表示，這結果非常棒（fantastic），彰顯台灣對美國的戰...

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，美國想轉移台灣40%半導體產能的說法不正確，「新增」才正確，因為未來10年台積...

影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。