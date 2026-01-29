擎亞傳拿下晶圓代工廠上百億元記憶體大單
半導體通路商擎亞（8096）再傳好消息，市場傳出該公司接獲台系晶圓代工大廠上百億元的記憶體大訂單，以供應其自用資料中心所需，並將從2月開始陸續放量。外界預期，該筆大單不只可以彌補擎亞先前高頻寬記憶體（HBM）訂單已受法規限制所出現的缺口，甚至可帶動其今年業績進一步成長。
擎亞是三星在台灣的代理商之一，在記憶體供不應求的氛圍中，該公司本周股價已明顯走揚，29日股價一度觸及漲停，收盤上漲5.2元，收在69.4元，漲幅逾8％。
擎亞去年有HBM相關上百億元訂單挹注，去年合併營收為346.95億元，年增22.8％，為歷史次高表現。不過相關訂單後來受到美國出口管制法規影響，今年已不會再有相關助益。
但據了解，擎亞迎來另一記憶體大單，金額甚至可比上述HBM訂單的規模更大一些。該筆訂單是供應某台系晶圓代工大廠各廠區自用資料中心伺服器所需，並沒有由原廠直供，而是透過擎亞提供服務，訂單內容包含DRAM與固態硬碟等，已從去年12月開始出貨給相關組裝廠，並預計今年2月起將進一步放量。
市場預期，擎亞拿下上述晶圓代工廠大單，有機會貢獻今年業績約三分之一左右，不但可彌補之前HBM訂單受限於法規，已不再能挹注業績而出現的缺口，甚至可進一步將今年業績繼續推升，目標可往成長雙位數百分比邁進。
