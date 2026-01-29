快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

科學園區審議會通過14件投資案 總額逾40億元

中央社／ 台北29日電

國科會科學園區審議會第30次會議今天召開，會中通過14件投資案，其中5件不公開，投資總額達新台幣40.2億元；另有4件增資案，合計增資6億元。

國科會指出，有公開的9件核准投資案，包含積體電路產業的圓達科技股份有限公司中科分公司、新寳紘科技股份有限公司南科分公司；生物技術產業的群聯電子股份有限公司竹北分公司、泰坦分子生醫股份有限公司竹科分公司、禾豐創新生技股份有限公司宜蘭分公司、恰口科研企業股份有限公司。

此外，通訊產業為天瀚科技股份有限公司；光電產業為恆豐國際電子股份有限公司中科分公司；電腦及周邊產業則有微影半導體股份有限公司竹科分公司。

對外公開的核准投資案中，新寳紘科技股份有限公司南科分公司、恆豐國際電子股份有限公司中科分公司未公布投資金額。其中，國科會表示，新寳紘科技設立南科分公司建置前瞻研發中心，專注半導體製程用膠材研發。

國科會指出，新寳紘科技由新應材、南寶樹脂及信紘科共同投資成立，整合半導體特用材料、接著劑合成與精密塗佈製程等關鍵技術，形成高度整合且具前瞻性的研發能量，發展目標為推動台灣技術主權自主化與關鍵材料在地化。未來進駐南科後，將實質建構不可替代的關鍵材料供應體系，強化台灣在全球半導體產業戰略關鍵地位。

在公開投資金額案件中，以天瀚科技一案金額最高，達8億元，進駐新竹科學園區新竹園區，主要產品為網格型資料存儲系統、切片產業專屬網路及智能才賦接砌邊緣設備。

其中網格型資料存儲系統提供企業自主進化的私有AI訓練平台，有助於提升資料分析與資安防護能力；切片產業專屬網路提供專為AI應用打造的網路架構，具備端到端通訊延遲低與高安全性；智能才賦接砌邊緣設備則提供跨企業數據、模型、人才交換與媒合平台，透過區塊鏈驗證機制確保數據交換的透明與可信度。

國科會表示，天瀚科技積極推動從產品製造商到平台架構供應商的轉型，並結合園區產業聚落資源，促進人工智慧（AI）應用發展，以系統性布建與高度客製彈性的解決方案，有助於客戶企業數位轉型與自主演化。

公開投資金額次高者為群聯電子股份有限公司竹北分公司，約2.06億元，進駐新竹科學園區生醫園區。

國科會指出，此案主要產品為AI智慧診療輔助系統，進駐新竹生醫園區後，可就近串聯醫療院所、生技醫材單位及AI醫療新創，結合園區既有半導體與資通訊產業能量，帶動醫療服務價值提升與臨床流程優化，推升台灣在AI及高階醫療器材研發的整體競爭力。

科技股 AI

延伸閱讀

搶進國際 台灣大投資《捍衛戰士》、《不可能的任務》片商派拉蒙天舞

台灣瑞典深化科技合作 聚焦量子與無人機等領域交流

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

國科會主委籲學術研究別只看論文數 台大校長：「論文還是得看」要重品質

相關新聞

美光加碼投資台灣 賴總統：台美貿易談判後重要投資

賴清德總統29日下午接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長一行人。他表示，美光加碼投資台灣是現...

接見美光執行長…賴總統：晶片與記憶體並進 台美擴大AI全球領先優勢

賴清德總統今天表示，未來的人工智慧（AI）世界，晶片和記憶體缺一不可，在美光協助下將會在台擴大HBM先進製造能力，台灣也...

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

針對台美對等關稅協議達成降至15%，輝達執行長黃仁勳今天受訪表示，這結果非常棒（fantastic），彰顯台灣對美國的戰...

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，美國想轉移台灣40%半導體產能的說法不正確，「新增」才正確，因為未來10年台積...

影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前...

談北士科輝達總部簽約 黃仁勳：最終設計更漂亮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天搭乘專機，下午1時左右飛抵台灣。談到輝達進駐北士科案、是否參加台北市政府簽約儀式，黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。