快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

台美關稅協議敲定 黃仁勳讚：很棒的成果

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳29日下午搭乘專機降落松山機場。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳29日下午搭乘專機降落松山機場。記者林俊良／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日訪台，在機場接受訪問時，對於台美關稅協議敲定，盛讚是很棒的成果，這顯出台灣對於美國的戰略價值，與台灣對於世界的重要性，而台積電（2330）則是當中的關鍵。

另外，黃仁勳說，能源供應對想要發展成長的國家與地區至關重要，這對於美國、歐洲與台灣來說都是很大的挑戰，因為人類正在邁向一場新的工業革命，且將在各地發生，對任何想參與其中者來說都需要能源。

黃仁勳稱許台積電的執行力，一同持續努力擴大產能。他強調，輝達的代工策略始終保持開放態度，會評估每一個代工廠，但台積電堪稱是全世界最好，不只技術卓越，客戶服務也做得棒，並具有令人難以置信的靈活性。

黃仁勳提到，輝達是最大的AI基礎建設公司，也是最早啟動快速成長的業者之一，市場需求強勁得不可思議，輝達也與各環節供應鏈夥伴，從晶圓、封裝、記憶體到系統廠，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等進行規劃與協調，以確保供應。

至於H200晶片是否已能輸陸，黃仁勳指出，外傳已獲大陸官方核准是項假消息，目前也還沒收到訂單，仍在等待最後核定，需耐心等待。如果順利獲准，輝達將與台積電共同安排並盡快交付。

台積電 黃仁勳 輝達 台美關稅

延伸閱讀

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

相關新聞

美光加碼投資台灣 賴總統：台美貿易談判後重要投資

賴清德總統29日下午接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長一行人。他表示，美光加碼投資台灣是現...

接見美光執行長…賴總統：晶片與記憶體並進 台美擴大AI全球領先優勢

賴清德總統今天表示，未來的人工智慧（AI）世界，晶片和記憶體缺一不可，在美光協助下將會在台擴大HBM先進製造能力，台灣也...

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

針對台美對等關稅協議達成降至15%，輝達執行長黃仁勳今天受訪表示，這結果非常棒（fantastic），彰顯台灣對美國的戰...

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，美國想轉移台灣40%半導體產能的說法不正確，「新增」才正確，因為未來10年台積...

影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前...

談北士科輝達總部簽約 黃仁勳：最終設計更漂亮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天搭乘專機，下午1時左右飛抵台灣。談到輝達進駐北士科案、是否參加台北市政府簽約儀式，黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。