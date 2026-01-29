力積電通知第2季起停產部分產品 晶相光：尋替代廠

影像感測器廠晶相光今天表示，接獲力積電減產通知，自2026年第2季起停止接單生產部分主要產品，將尋找替代的晶圓代工廠。

晶相光今晚召開重大訊息記者會，處長簡宏亨說，甫接獲主要晶圓代工供應商力積電通知，將於2026年第2季停止接單供應調整，預期對主要產品產能規劃與出貨時程造成一定程度影響。

簡宏亨表示，針對這次供應變化，晶相光即刻啟動多項因應措施，首先是與現有及潛在晶圓代工夥伴展開密切接洽，第2是加速既有產品的製程轉換與重新驗證作業，第3是持續推進中長期技術路線圖發展。

簡宏亨指出，儘管製程供應調整對既有產品線可能造成影響，不過已掌握的供應產能，仍可達成2026年銷售目標。晶相光將持續與客戶保持透明與即時的溝通，並以確保產品品質交期與客戶權益為最高原則，亦將審慎評估供應鏈調整對營運的影響，適時對外說明相關的進展。