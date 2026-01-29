台灣大攜手鑫野智動 導入AI機聯網服務

快訊

中央社／ 台北29日電

台灣大哥大布局智慧製造領域，今天宣布從廠房環境監控進一步深化至設備智慧化，協助專營塑膠射出機設計製造廠鑫野智動，導入GenAI機聯網軟體服務，打造以數據為基礎的設備聯網整合應用。

台灣大表示，透過設備運作數據的即時蒐集與分析，辨識影響產線穩定度的關鍵因素，如溫度、壓力、震動、能耗等，並提供設備狀態分析與優化建議，作為管理人員進行製程調整與維運決策的依據，縮短管理人員30%的維修時間。

台灣大指出，推出的GenAI機聯網軟體服務透過工業物聯網（IIoT）智慧機上盒串接 Modbus TCP通訊協議，即時整合鑫野智動的瓶胚射出機、乾燥機、冰水機等關鍵製程設備數據，並上傳至 GenAI戰情中台進行異常趨勢監測與分析，協助製造業從「人工巡檢」轉向「AI 輔助決策」的設備管理方式，提升整體營運透明度與管理效率。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大深化生態圈整合，助百工百業加速智慧升級，除了提供傳輸及軟體服務的技術方案，台灣大發揮顧問服務，協助企業對接合適的政府資源與轉型計畫，降低轉型初期的資源門檻，加速產業轉型進程。此次與鑫野智動的合作，象徵台灣大將服務觸角從廠房管理深化至設備應用層，透過AI讓傳統工具機具備「遠端診斷」與「數據分析」的能力。

