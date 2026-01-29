搶進國際 台灣大投資《捍衛戰士》、《不可能的任務》片商派拉蒙天舞

台灣大哥大（3045）去年董事會通過一筆27.6億元投資案，那時台灣大總經理林之晨僅低調回應，透過投資案與國際媒體巨擘合作。經濟部投審會近期通過台灣大重大投資案，也揭開投資細節的神秘面紗。

台灣大透過美國基金公司，投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION），而這家公司大有來頭，是《捍衛戰士》、《不可能的任務》、《星際爭霸戰》等知名影片的製片商，近期更與Netflix競爭，要收購華納兄弟集團。

台灣大2025年10月22日公告指出，斥資9,000萬美元（折合約定台幣匯率約27.6億元）投資PACM CPT Media Limited，投資交易金額為9,000股，每股1萬美元，並取得三成股權。

而經濟部投審會正式核可，台灣大哥大以美金9,000萬元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA LIMITED，再透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION），從事全球影視製作與發行業務。

日前林之晨接受採訪時表示，該投資案為與國際媒體巨擘的合作案，現在還在第一個步驟洽談中，將先參加投資合資基金，是布局區域市場的關鍵。

至於著重在內容製作還是發行？林之晨也分享，台灣大不管是在電信業務、OTT TV、AI服務（Perplexity）或者是遊戲，都是擔任發行方角色，這也是台灣大的強項，在此投資案也會擔任發行的角色，透過此投資案，將是台灣大在娛樂媒體產業，拓展區域市場的重點佈局。

派拉蒙天舞公司是一家全球領先的媒體與娛樂巨頭，在那斯達克交易所上市，股票代碼為PSKY，由好萊塢老牌片商派拉蒙全球（Paramount Global）與大衛．艾里森（David Ellison）創立的天舞傳媒（Skydance Media）合併而成，主要業務包含製片廠，直接面對消費者的媒體服務、電視媒體，過去知名作品包含《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）、《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列、《星際爭霸戰》（Star Trek）系列等。