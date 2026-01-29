慧榮科技入選全球百大創新機構 展現技術領先地位

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，29日宣布榮獲科睿唯安評選為「2026全球百大創新機構」。此為科睿唯安第15屆發布的年度指標性評選，透過嚴謹分析，表彰持續推出具高度影響力發明、引領產業創新發展的卓越機構。

慧榮總經理暨執行長苟嘉章表示，創新是驅動公司成長的核心動能，身為全球NAND快閃記憶體控制晶片領導供應商，持續在儲存解決方案上追求突破，並透過嚴謹的智慧財產權策略，妥善保護公司的關鍵技術。獲選全球百大創新機構，不僅是一項至高榮譽，也為整個研發與智慧財產團隊帶來極大的肯定與鼓舞。

科睿唯安依據全方位綜合指標對企業進行評選，包括專利影響力、成功率、全球化程度，以及技術獨特性等。

「全球百大創新機構」在全球最具價值的創新成果中，占有極其顯著的比重，顯示真正的創新領導力，來自於精準布局與清晰的策略方向。

今年的評選不僅肯定長期深耕創新的領導地位，也進一步揭示正重新塑造創新版圖的關鍵力量，其中AI扮演核心角色。

百大創新機構合計貢獻全球高強度AI發明中的16%，展現其在前瞻技術領域的關鍵影響力。歷屆獲此殊榮的企業包括台積電（2330）、鎧俠、美光、三星、SK 海力士、高通、聯發科（2454）、蘋果、西門子、東芝、飛利浦、豐田，以及許多其他全球科技產業領導廠商。