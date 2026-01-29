快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

中央社／ 台北29日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天中午搭乘專機抵達松山機場。聯合報系記者林俊良／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天中午搭乘專機抵達松山機場。聯合報系記者林俊良／攝影

針對台美對等關稅協議達成降至15%，輝達執行長黃仁勳今天受訪表示，這結果非常棒（fantastic），彰顯台灣對美國的戰略價值以及台灣對世界的重要性。

黃仁勳上週赴中國，陸續前往上海、北京和深圳，參加輝達分公司尾牙，今天上午自深圳起飛，在香港短暫停留後，下午1時左右飛抵台灣，在機場接受媒體訪問。

針對台美最新達成15%的關稅協議，黃仁勳表示非常棒，是非常出色的結果，這項協議彰顯台灣對美國具有重大的戰略性價值，以及台灣對全球的重要性，不僅凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，也為美台雙方帶來實質利益。

他進一步指出，台積電在其中發揮了至關重要的作用，台美關稅協議對於美國來說，也是一場巨大勝利，因為美國可受惠台灣和台積電在美國的投資。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，預計數週後簽署台美對等貿易協定（ART）。

關稅 美國 台積電 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

相關新聞

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，美國想轉移台灣40%半導體產能的說法不正確，「新增」才正確，因為未來10年台積...

北市府與輝達簽約再等等 還有「權利金」等這些行政程序要走

台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將...

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將...

黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

對於媒體詢問，對於外傳美方希望台灣轉移四成半導體產能至美國的看法，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，用「轉移」來思考...

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

針對台美對等關稅協議達成降至15%，輝達執行長黃仁勳今天受訪表示，這結果非常棒（fantastic），彰顯台灣對美國的戰...

影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。