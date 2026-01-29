黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

針對台美對等關稅協議達成降至15%，輝達執行長黃仁勳今天受訪表示，這結果非常棒（fantastic），彰顯台灣對美國的戰略價值以及台灣對世界的重要性。

黃仁勳上週赴中國，陸續前往上海、北京和深圳，參加輝達分公司尾牙，今天上午自深圳起飛，在香港短暫停留後，下午1時左右飛抵台灣，在機場接受媒體訪問。

針對台美最新達成15%的關稅協議，黃仁勳表示非常棒，是非常出色的結果，這項協議彰顯台灣對美國具有重大的戰略性價值，以及台灣對全球的重要性，不僅凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，也為美台雙方帶來實質利益。

他進一步指出，台積電在其中發揮了至關重要的作用，台美關稅協議對於美國來說，也是一場巨大勝利，因為美國可受惠台灣和台積電在美國的投資。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，預計數週後簽署台美對等貿易協定（ART）。