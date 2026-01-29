黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，美國想轉移台灣40%半導體產能的說法不正確，「新增」才正確，因為未來10年台積電勢必要大量新增產能，在美、歐、日本與台灣生產，這對台積電和美國來說是雙贏結果，更是台積電的巨大勝利。

黃仁勳今天搭乘專機約下午1時左右飛抵台灣，這次來台目的是參加30日台灣輝達的尾牙，並將拜會台積電創辦人張忠謀與台積電董事長魏哲家；他在機場接受在場等候媒體訪問。

台積電宣布擴大投資美國亞利桑那州廠，引發台灣各界高度關注，針對美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）先前曾在受訪時宣稱要把台灣40%半導體產能轉移至美國說法，黃仁勳回應，「轉移」（shifting）不是正確的說法，「新增」（adding）看法才正確。

黃仁勳進一步分析，未來10年台積電勢必要大量新增產能，部分產能會在美國生產，部分也會在歐洲、日本、以及在台灣生產，其中有大量的業務項目會在台灣生產製造。

黃仁勳預期，未來對於台積電晶圓的需求和產能規模，將遠超過台灣既有可提供的規模。

黃仁勳表示，「這對台積電來說很好」，台積電正在全球布局，對美國來說也是一大優勢，因為這可讓美國具備製造韌性，台積電全球布局也有好處，因此對台積電和美國是雙贏（win-win）的結果，對台積電也是巨大勝利。

此外，談到人工智慧（AI）應用需求大增對能源供應產生挑戰，黃仁勳指出，能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要，台灣也不例外，能源議題在美國也是一項非常大的挑戰。

他指出，美國積極推動再工業化，包含半導體晶片、電腦製造以及AI基礎建設等，這些建設項目均高度依賴能源。

黃仁勳認為，在台灣，能源同樣是重大課題；在歐洲，能源也是挑戰，在世界各地，能源都是重大課題，因為人類正進入一場全新的工業革命，這將在全球各地發生，若希望在這場新工業革命中成長，都必須具備充足的能源。