遠傳、愛立信、OPPO在萬人演唱會完成5G SA應用 下一站登上MWC

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）、愛立信與OPPO宣布，攜手完成最新5G獨立組網（Standalone, SA）應用案例，於2025年底在台北大巨蛋舉辦的萬人演唱會現場，三方合作在5G SA架構上，成功驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務；更是業界首創透過手機端裝置的「AI即時偵測」功能，在用戶需要更大流量時可一鍵啟動「應用程式級網路切片」（App-level slicing），立即提升高話務人流聚集場所的網路體驗。三方在台北大巨蛋合作案例，更將於MWC 2026登上國際舞台。

遠傳指出，這次合作驗證有助推動行動網路從傳統「基於流量」的服務模式，擴展至以「使用體驗」與「效能」為核心的差異化連接服務。藉由整合行動網路、終端裝置和應用程式（App）三方技術，讓用戶可自行透過手機App即時連線升級。未來無論是需要低延遲的線上遊戲、高解析度的直播串流，或大型演唱會與體育賽事現場的分享需求，均可透過AI即時偵測網路使用量需求、體驗品質，藉由客製化的指標，透過手機一鍵啟動（on-demand）立即提升網路性能，確保關鍵時刻能享受流暢的上網體驗。

遠傳總經理井琪表示，遠傳與愛立信一直是緊密的長期合作夥伴，共同致力為用戶打造更卓越的網路體驗。這次OPPO加入合作，三方共同運用手機端的「AI即時偵測」功能，在萬人演唱會現場成功驗證具開創性的差異化連接服務，不僅是業界首創，更是以貼近用戶使用情境的方式，展現更便利、彈性的網路服務。遠傳用戶將能依據自身需求，在人潮密集等特定場景中，即時享有更低延遲、高效率的客製化5G服務，同時也為應用程式開發者帶來新價值與發展空間，為5G網路切片應用開啟更多元的可能性。

台灣愛立信總經理周大企表示，愛立信消費者研究室調查發現，在參與網路使用需求密集的大型活動情境下，46%的台灣5G用戶期待超越「Best-Effort」模式的5G效能，獲得更升級的差異化連接體驗。與遠傳和OPPO共同完成驗證，為使用者帶來高效能的連線體驗。此次合作不僅凸顯5G SA作為實現差異化連接的關鍵基礎，更進一步促進電信商業模式的轉型和API經濟的發展，為行動通訊產業帶來實質的效益，並為整個產業生態系創造更多成長機會。

OPPO台灣總經理劉金表示，這項業界首創的生態系合作技術機制，充分發揮了OPPO領先業界的AI技術。透過我們的AI技術準確偵測到使用者在應用程式的網路體驗，並結合愛立信的網路API觸發5G SA應用程式級網路切片能力，立即提升使用體驗，滿足用戶在特定應用程式使用需求，提供高品質互動體驗。這項測試不僅展現了OPPO AI的技術能力，也驗證了經由完整5G生態系統的技術協作，可提供用戶最優質的使用體驗。

遠傳指出，此次三方合作驗證成果，將於今年3月在西班牙巴塞隆納舉辦的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）中展出，遠傳也將持續與合作夥伴攜手共進，提供開創性的使用者體驗，滿足用戶對客製化網路服務的需求。

